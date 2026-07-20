La nueva camiseta de la selección de España con dos estrellas: precio y dónde y cuándo comprarla

Las claves

Las claves Generado con IA España ha ganado su segunda estrella tras vencer a Argentina 1-0 en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La nueva camiseta de la selección española con dos estrellas ya puede reservarse en los canales oficiales de Adidas y sus distribuidores. El precio de la camiseta 'fan' es de 100 euros y la versión 'authentic', similar a la de los jugadores, costará 150 euros. La venta oficial comenzará el 4 de agosto a las 10:00 horas, junto a otras prendas y colecciones conmemorativas de campeones del mundo.

La selección española de fútbol ha vuelto a hacer historia. Dieciséis años después de conseguir la primera estrella en Sudáfrica, la camiseta de la ‘Roja’ ya luce la segunda tras alzarse con el triunfo por 1-0 frente a la selección de Argentina en el mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los españoles fueron muy superiores a la hasta ahora campeona, con estadísticas tan brutales al final de los 90 minutos de 20 tiros a puerta de los hispanos frente a ninguno de los argentinos.

Y ahora la pregunta que se hacen los aficionados españoles es dónde y cuándo comprar la nueva camiseta de la selección de España con dos estrellas por encima del escudo de la Federación Española de Fútbol (FEF).

Confirmado por Adidas

Adidas es la marca que viste a la selección española. Y ya ha confirmado cuáles son los datos que desean oír los aficionados que vibraron con el gol de Ferrán Torres en la prórroga del partido contra la albiceleste.

Así, la firma alemana con sede en la ciudad de Herzogenaurach, en el estado de Baviera, ha confirmado que la camiseta ya está disponible en los canales oficiales de la marca, así como en sus distribuidores autorizados. En ambos, de momento, sólo se podrá reservar.

Porque aquellos aficionados que quieran portarla ya tendrán que esperar un tiempo ya que, hasta el próximo 4 de agosto (a partir de las 10:00 horas), no se podrán adquirir oficialmente.

¿Y cuál es el precio de la zamarra de las dos estrellas bordadas sobre el pecho? Pues el precio de dicha camiseta estará a partir de los 100 euros. Esa es la que se denomina como camiseta ‘fan’.

Porque los seguidores que quieran tener la misma camiseta que los jugadores ya portaron nada más finalizar el encuentro, tendrán que gastar un poco más. En concreto, 150 euros.

Se trata de la versión ‘authentic’, según la denominación de Adidas, cuyo tejido es más ligero a la par que utiliza tecnologías diseñadas para la competición. Esta última, de momento, no se puede reservar.

Junto a la camiseta, la firma deportiva también pondrá a disposición de los seguidores de la ‘Roja’ otras prendas como chándales, sudaderas, camisetas conmemorativas y una colección exclusiva de campeones del mundo.