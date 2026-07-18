Ferrán, 23 años, español en Suiza: “Gano unos 6.000 € limpios al mes, conozco a mucha gente que cobra más”

Las claves

Las claves Generado con IA Ferrán, un joven catalán de 23 años, emigró a Suiza tras graduarse en Biotecnología por la falta de buenas oportunidades laborales en España. Comenzó su vida en Suiza como becario, enfrentando dificultades económicas y altos costes de vida, especialmente en vivienda. Actualmente gana unos 6.000 euros netos al mes, cifra que considera un sueldo medio en Suiza, donde los salarios son altos pero el coste de vida también lo es. Ferrán destaca que compartir gastos le permite ahorrar y afirma que, a pesar de los retos, la experiencia de vivir en Suiza es transformadora para los jóvenes.

Ferrán es originario de Cataluña y tras graduarse de la carrera de Biotecnología decidió irse a Suiza al sentir que las buenas oportunidades laborales en España escaseaban.

Así, el joven catalán relató en el pódcast Me Voy Al Mundo, su evolución profesional y económica en el país helvético, abordando primero sus difíciles inicios sobreviviendo como becario, una etapa que asumió como una inversión necesaria para integrarse.

De esta manera, contrastó su vida como becario con su situación actual, ya asentado, detallando la realidad de los salarios medios, su capacidad de ahorro y los grandes desafíos que presenta el costoso y competitivo mercado inmobiliario suizo.

¿Cómo es trabajar en Suiza?

Cuando terminó la carrera en Barcelona, Ferrán se encontró con tres opciones: trabajar en España, hacer un máster o irse a Estados Unidos. "Cuando empecé a buscar trabajo lo que me encontré en España eran salarios con los que tendría que vivir con mis padres y yo quería hacer mi vida", explicó.

Además de esto, se encontró con que hacer un máster era extremadamente caro, comentó que rondaba entre 5.000 y 6.000 euros, lo que le pareció "excesivo", y así se topó con un puesto de becario en Suiza.

"Llegas aquí con 2.500 francos (2.710 euros) sobrevives más que vivir", confesó el joven de 23 años, "yo vivía en un estudio de 20 metros cuadrados y pagaba 1.000 francos (1.080 euros)".

Asimismo señaló que si le pagaban 2.500 francos y el alquiler suponen 1.000 francos, al final, "te quedan 1.500 francos para todo lo demás, parece mucho, pero en Suiza es poco", reveló.

Lo cierto es que el joven expuso que ese año fue complicado para él a nivel económico, pero se lo toma como una inversión necesaria ya que "eso te permite conocer todo el país, integrarte, que cuando entres una posición ya sepas como funcionan las cosas...".

Ahora bien, las cosas eventualmente comenzaron a mejorar y con ello su salario: "Mi salario varía un poco dependiendo del mes, pero son 8.000 francos (8.664 euros), entre lo que te quitan por diferentes impuestos, me quedan unos 6.000 francos (6.400 euros) limpios al mes", calculó Ferrán.

Sin embargo, también agregó que "es un sueldo mediano, yo conozco a mucha gente que cobra mucho más que yo". Así, agregó que en este país con 5 o 10 años de experiencia "puedes estar en 10.000 francos (10.831 euros) brutos al mes, entonces es un salario normal".

El joven catalán comentó que vive con su pareja con lo cual muchos gastos como el alquiler o la comida son compartidos con lo cual manifestó que puede ahorrar alrededor de 2.500 francos ( 2.707 euros) y ha podido comprarse un coche y viajar gracias a ello.

Así recalcó que un salario medio en Suiza puede rondar los 3.000 francos (3.249 euros) netos: "Tengo algún amigo que está de repartidor o ha estado de jardinero y son salarios muy normales como 4.000 o 5.000 francos (4.300 o 5.400 euros) brutos que se quedan en 3.000 y poco francos limpios", señaló.

En Suiza no existe el salario mínimo, porque suele ser negociado mediante convenios, con lo cual el joven de 23 años especificó que en promedio se suele pagar alrededor de 4.900 francos (5.310 euros) brutos como mínimo.

Con esto, Ferrán quiso recalcar que realmente los salarios son más altos porque el coste de vida es más alto que en España. Por ejemplo, hizo énfasis en que "el tema del alquiler es complicado, sobre todo en ciudades grandes".

Principalmente manifestó que la vivienda en el país helvético es bastante cara y también ocurre el fenómeno de las colas interminables de personas para hacerse con un piso.

"Por 2.000 francos (2.166 euros) vives en un estudio", manifestó el joven de 23 años que, a pesar de estas dificultades, animó a los jóvenes a emigrar de España ya sea por dinero o por vivir la experiencia y lo definió como algo que "te cambia completamente".