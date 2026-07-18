Emilio, el joven de 18 años que factura más de 50.000 € al mes: "¿Para qué voy a hacer rica a otra persona si lo puedo hacer yo?"

Las claves

Las claves Generado con IA Emilio Muñoz, con solo 18 años, factura más de 50.000 euros al mes gracias a su negocio de ecommerce y su academia 'Bionix Academy'. Comenzó su trayectoria emprendedora a los 16 años, primero limpiando coches y luego aprendiendo sobre negocios digitales para lograr independencia financiera. Su mentalidad perseverante y el apoyo de sus padres fueron claves para superar críticas y obstáculos, priorizando la libertad personal sobre el dinero. Emilio transmite a sus alumnos la importancia de la constancia y el esfuerzo en el emprendimiento, destacando que el éxito requiere paciencia y trabajo continuo.

Mientras la mayoría de los jóvenes de su edad estaban centrados en terminar los estudios y pensar en su primer empleo, Emilio Muñoz tomó un camino completamente distinto.

Con apenas 16 años comenzó a adentrarse en el mundo del comercio electrónico, convencido de que podía construir un proyecto independiente.

Hoy, con solo 18 años, factura más de 50.000 euros al mes entre su negocio de ecommerce y 'Bionix Academy', la academia de formación de la que es fundador. Al frente de un equipo de diez personas, reparte además su vida entre Bali y Dubái.

Los inicios de Emilio

Su historia comenzó cuando todavía cursaba una FP Básica de Informática de Oficina. Aunque estudiaba, en parte, para obtener la ESO y tranquilizar a su madre, tenía claro que quería construir su propio camino.

A diferencia de la mayoría de sus compañeros, que solo pensaban en aprobar los exámenes y encontrar un empleo al terminar los estudios, él dedicaba su tiempo a aprender sobre negocios digitales y descubrir cómo generar ingresos por internet.

Sin embargo, sus primeros pasos como emprendedor fueron incluso anteriores al ecommerce. Antes de conseguir una sola venta online, empezó limpiando coches para otras personas.

A partir de ahí, fue encadenando proyectos hasta convertir el emprendimiento en su forma de vida. Hoy dirige una empresa, pero la motivación que lo impulsó desde el principio sigue siendo la misma: labrarse un futuro por sus propios medios.

Una mentalidad contracorriente

Su forma de entender el futuro, eso sí, no era compartida por todos. Emilio tenía claro que quería emprender, aunque buena parte de su entorno no entendía aquella obsesión.

Para él, trabajar para otros nunca fue una opción. "¿Para qué voy a hacer rica a otra persona si lo puedo hacer yo?", asegura en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

Esa forma de pensar no tardó en despertar críticas. Durante aquella etapa eran frecuentes los comentarios de compañeros que no entendían por qué dedicaba tantas horas a una iniciativa que consideraban una pérdida de tiempo.

Muchos le repetían que no llegaría a nada y que acabaría buscando un empleo como cualquier otra persona. Aquellas palabras, lejos de frenarlo, reforzaron todavía más su determinación. "Que me criticaran me daba más ganas de conseguir mis objetivos", afirma.

Como ocurre en la mayoría de los negocios, el crecimiento tampoco fue inmediato. Antes llegaron los errores, el aprendizaje y muchas horas de trabajo, hasta que poco a poco empezaron a llegar las primeras ventas.

El punto de inflexión llegó cuando dejó de ver el ecommerce como una prueba y empezó a tratarlo como un negocio con posibilidades reales de crecer.

"Reinvertía las ganancias en mi tienda, cada día me formaba en cosas nuevas y sobre todo ser constante", explica al recordar la estrategia que terminó impulsando su proyecto.

Aquella forma de trabajar, basada en la formación constante, la reinversión y la perseverancia, es la misma que hoy intenta transmitir a quienes quieren seguir sus pasos.

Emilio es fundador de 'Bionix Academy', una academia desde la que enseña este modelo de negocio online. Según explica, algunos de sus alumnos han llegado a superar los 20.000 euros mensuales de ingresos.

A su juicio, el éxito depende mucho menos de encontrar una idea brillante que de mantener el esfuerzo el tiempo suficiente.

"Una persona que le pone más esfuerzo y tiempo, tiene más resultados", asegura.

Para él, la clave está en la constancia: "Hay que trabajar tanto para que estadísticamente sea imposible no conseguir resultados".

Pese a la facturación que ha alcanzado, insiste en que el dinero nunca fue el motor de su aventura empresarial. Lo que perseguía era la libertad para decidir cómo quería vivir y dónde hacerlo.

"Yo no empecé a emprender para comprarme un Lamborghini, empecé a emprender para poder ayudar a mis padres y poder vivir una vida que realmente me haga feliz", explica.

Esa forma de entender el éxito queda reflejada en uno de los momentos que recuerda con más cariño.

No fue alcanzar una determinada cifra de ingresos, sino el día en que pudo decirle a su madre que ya estaba ganando dinero por internet. A partir de ese momento empezó a colaborar económicamente con su familia, un objetivo que se había marcado desde sus primeros pasos.

Sus padres, figuras clave

El apoyo de sus padres también resultó decisivo durante aquellos años. Aunque veían aquella idea como una apuesta poco habitual para un adolescente, decidieron respaldarlo mientras intentaba sacar adelante su negocio.

Aun así, Emilio reconoce que pocas cosas habrían cambiado su decisión. "A mí se me metió en la cabeza y nadie iba a quitarme esa obsesión", recuerda.

Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, asegura que la mayor transformación no ha sido económica. "Ya no es el dinero, es la libertad", concluye.

Esa experiencia es la que trasladaría a su yo de 16 años, al que daría un consejo si pudiera volver a sentarse frente a él.

Le advertiría de que no todo el mundo entenderá sus proyectos y de que conviene ser prudente con las personas a las que cuenta sus ideas.

Y, por encima de todo, le recordaría que merece la pena dar el primer paso sin miedo, porque los resultados importantes requieren paciencia. Como él mismo reconoce, el éxito no llega de un día para otro, sino después de mucho trabajo, constancia y aprendizaje.