Subastan un piso en pleno centro de Madrid por 26.000 euros: “Tiene cocina, salón-dormitorio y baño”

Las claves

Las claves Generado con IA Un apartamento en la Plaza de España de Madrid sale a subasta desde 25.980,37 euros, pese a estar valorado en casi 300.000 euros. El piso, de 33 m2 construidos, cuenta con hall-pasillo, salón-dormitorio, cocina y baño, y tiene cargas asociadas de 38.836,78 euros. La subasta, gestionada por la Agencia Tributaria, concluye el 20 de julio y está abierta a cualquier interesado que cumpla los requisitos. Para participar es necesario registrarse con certificado digital y depositar el 5% del precio de puja como garantía.

La plaza de España de Madrid es uno de los lugares más emblemáticos de la capital. Pegada a la Gran Vía, lugar de ocio por antonomasia (hay quien la llama el Broadway de Madrid), es un lugar donde el precio oscila entre los 10.000 y los 14.500 euros el metro cuadrado según Idealista.

Además, tiene a ‘tiro de piedra’ los Jardines de Sabatini, el Campo del Moro y Madrid Río. Sin olvidar el Palacio de Liria, el Museo Cerralbo, el Parque del Oeste o el Templo de Debod.

Y en esta zona tan carismática de la capital, hay una vivienda a la que se puede acceder mediante subasta a partir de un precio de una puja mínima de 25.980,37 euros.

Superficie construida

Así queda recogido en la página web de la Agencia Tributaria (AEAT) donde se especifica que se trata de un apartamento situado en la Plaza de España número 7. En concreto, el número 6.

La valoración del mismo es de 298.640,45 euros y consta de hall-pasillo, salón-dormitorio, cocina y baño.

La superficie construida es aproximadamente de 33 metros cuadrados que representa una superficie de 44 metros cuadrados incluida la participación de elementos comunes.

El derecho a subastar es el pleno dominio pero quienes pujen deben saber que deberá hacer frente a unas cargas de 38.836,78 euros. También que la fecha de conclusión de la subasta es el próximo 20 de julio.

¿Cómo acceder?

La AEAT pone en subasta una serie de inmuebles embargados a aquellos contribuyentes que no han saldado sus cuentas con el organismo público. Y los subasta para conseguir ingresos.

Para aquellas personas interesadas, el camino que tienen que recorrer es bastante sencillo. Basta con acceder al siguiente enlace y pinchar en ‘Subastas (Portal de Subastas del BOE)’.

El siguiente paso, dentro del epígrafe ‘Gestiones’, es hacer clic en ‘Buscador de bienes en subasta de la Agencia Tributaria’.

El siguiente paso es seleccionar el tipo de bien subastado: inmuebles, vehículos o muebles. Poniendo el cursor sobre ‘inmuebles’, aparecen aquellos disponibles repartidos por provincias.

La persona interesada puede ver imágenes del bien subastado, así como datos como la ubicación y descripción, su precio y la fecha límite de la subasta.

Una vez visto el inmueble en la web (casa, local, plaza de garaje, solar…), y elegido el que más se adecúa a las necesidades, la persona interesada tiene que pujar por el mismo.

¿Cómo pujar?

Lo primero que debe hacer la persona que quiere pujar por el inmueble es registrarse en la Agencia Tributaria. Para ello es necesario que tenga un certificado digital, Cl@ve PIN y un DNI electrónico. Dado este paso, el siguiente es seleccionar la subasta en la que se quiere participar.

Cumplido este requisito, es hora de hacer un depósito del 5% del bien por el que se desea pujar. Por tanto, hay que indicar un IBAN de la persona que va a realizar el depósito y las pujas. Hecho, ya se podrá optar al inmueble.

Según cuenta Hacienda, la persona interesada sabrá cuál es la puja más alta, la más alta realizada por él mismo, y el tiempo que queda para seguir realizando pujas. Si dos pujas coinciden, tendrá prioridad la que se haya efectuado antes.

Y, si la persona gana la puja, el beneficiario debe abonar el importe total en un periodo de 15 días. Si no es así, perderá el depósito del 5% antes indicado.