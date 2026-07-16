Manel, taxista: “Tienes que facturar mínimo 4.000€, si no facturas eso mal, pero depende de las horas”

Las claves

Las claves Generado con IA Manel Barea, ex camionero, cambió al sector del taxi por la dureza psicológica y las largas jornadas del transporte de camiones. Para ser rentable como taxista, es necesario facturar al menos 4.000 euros al mes, lo que implica trabajar unas 10 horas diarias. La adquisición de una licencia de taxi requiere una importante inversión inicial, que puede superar los 120.000 euros dependiendo de la ciudad y la demanda. El trabajo de taxista está regulado por normas no escritas de respeto entre compañeros y exige largas esperas sin ingresos en paradas como aeropuertos o estaciones.

Manel Barea comenzó su vida en el sector del transporte como conductor de camiones, donde trabajó por 12 años. No obstante, a pesar de que tenía un buen salario, debía trabajar muchas horas; debido a esto y a la dureza psicológica que acarreaba esta línea de trabajo, decidió cambiar al mundo de los taxis.

De esta manera, compró una licencia para conducir taxis y desde entonces se dedica a esta línea de trabajo. Así, en una entrevista en el pódcast Rutas de Éxito desveló cómo es trabajar en este sector.

Con esto, señaló que es preciso trabajar al menos 10 horas diarias para conseguir que este negocio sea rentable, ya que de lo contrario podrían acabar en pérdidas. También acotó que existe un código no escrito de taxistas basado en el respeto mutuo.

La vida de un taxista en España

Lo primero que acotó Manel es que conseguir las licencias depende de cada ciudad y de la capacidad de la misma. Así, por lo general, se obtienen de taxistas que se jubilan: "Ponen un anuncio, tú lo miras y si te interesa el precio aceptas", comentó.

El precio de dichas licencias, continuó explicando, depende de la cantidad de demanda que haya en el sector: "Yo sé que ahora están por 120.000 euros, yo pagué 160.000 euros y me pedían 180.000 euros", señaló añadiendo que este dinero lo consiguió gracias a la financiación del banco.

Añadió que las licencias vienen con un coche, que es el que se utiliza para ejercer el trabajo de taxista. Sin embargo, en su caso confesó que "me salió un poco rana", ya que "en cuatro años me gasté como 7.000 euros en averías".

Así, Barea explicó que "somos todos autónomos, menos los asalariados", con lo cual su manera de manejarse es diferente a otros sectores: "Somos una asociación, estamos ahí y tenemos unos estatutos y unas normas que no te puedes saltar porque si no te sancionan", expuso el taxista.

Manel, 55 años, taxista: “Tienes que facturar mínimo 4.000€, si no facturas eso mal, pero depende de las horas”

Las mencionadas normas están basadas sobre todo en "el respeto al compañero", según comentó el conductor, evitando así situaciones como robarse clientes entre ellos.

También comentó cómo funcionan ciertas paradas, como por ejemplo estaciones de tren o aeropuertos, que tienen que colocarse en fila y van recogiendo clientes por orden. Sin embargo, la otra cara de estas filas es que "mi récord es estar cinco horas sin hacer ni un euro".

Teniendo en cuenta esto y que para ser taxista es importante hacer una inversión inicial sustancial para comprar la licencia, cabe preguntarse cuánto cobran estos trabajadores: "Los números van saliendo conforme vas echando horas y horas", comentó Barea.

"Si no llegas a los objetivos ese mes, dalo por perdido. Tú tienes que facturar mínimo 4.000 euros para que la cosa vaya bien, si no facturas eso, es un mes malo", confesó el taxista.

Asimismo, desveló que conseguir o no este objetivo depende del tiempo dedicado al trabajo: "Yo cuando empecé había días que trabajaba 30 horas seguidas (...), hay que venir como mínimo 10 horas porque si no no te van a salir los números", señaló el trabajador, dejando claro que esta línea de trabajo es una en la que hay que tener dedicación y entrega para conseguir que resulte rentable.