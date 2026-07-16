Francisco, dueño de bar: "Con el mundial la facturación sube un 15%. Los ingleses beben más cerveza que los españoles"

Las claves

Las claves Generado con IA La llegada de España a la final del Mundial impulsa la facturación de bares hasta un 30% en días de partido, con previsión de recaudar 130 millones de euros en una sola jornada. El gasto medio por persona en bares durante los partidos oscila entre 20 y 30 euros, y la afluencia es masiva, especialmente en locales con pantallas gigantes. El consumo varía según la nacionalidad: los ingleses beben más cerveza, mientras que los españoles combinan comida y bebida, lo que incrementa la facturación entre un 10% y un 15%. Dos de cada tres aficionados verán la final en casa, lo que dispara el delivery y el consumo en supermercados, con un aumento del 5% en productos clave como snacks y comida preparada.

España ya está en la final del Mundial y el optimismo no es solo deportivo, sino también económico. Según los cálculos de la patronal, el sector de la hostelería se prepara para una jornada histórica en la que se podrían recaudar hasta 130 millones de euros en un solo día

Durante el torneo, la facturación de los bares ha llegado a dispararse un 30% en las jornadas de partido. Con un gasto medio por persona que oscila entre los 20 y 30 euros en los locales, la llegada de "La Roja" al último partido supone el impulso definitivo para un sector que vive su mejor momento del año.

El debut de España en el torneo se ha convertido en un revulsivo para la hostelería, tal y como se ha analizado en 'La Tarde de COPE'. La emoción del Mundial se vive mejor en compañía, y los establecimientos lo notan directamente en caja

El perfil del consumo

El éxito en las cajas depende en gran medida del tipo de aficionado y las instalaciones del local. Francisco, un experimentado hostelero con negocio en Benidorm, explica que la diferencia de consumo es notable según la nacionalidad: “Los ingleses beben mucha cerveza. Los españoles son de estar viendo el fútbol y comer y beber."

Esta combinación de restauración y bebida es lo que permite que la facturación suba entre un 10% y un 15% respecto a un día convencional.

¿Cuánto gasta un cliente por partido?

En ciudades como Madrid, el ambiente en los bares de temática internacional también es unánime en su apoyo a la selección.

Saulo, trabajador de una cervecería irlandesa, confirma que en días de partido importante la contención en el gasto desaparece: “Yo calculo un gasto medio entre 20 y 30 € por persona, aproximadamente. Para los hosteleros, estos días son "días grandes" donde la afluencia de público es masiva, especialmente en locales equipados con pantallas gigantes y proyectores.

El plan alternativo

A pesar del lleno total en los bares, el impacto económico se extiende hasta los hogares españoles. Se estima que dos de cada tres aficionados verán la final desde casa, lo que genera un pico de actividad en otros sectores:

Delivery: El 80% de quienes se quedan en casa opta por pedir comida a domicilio, con un presupuesto por hogar que puede alcanzar los 200 euros . La pizza sigue siendo el producto estrella, y la mayoría de los pedidos se realizarán antes del pitido inicial

El opta por pedir comida a domicilio, con un presupuesto por hogar que puede alcanzar los . La pizza sigue siendo el producto estrella, y la mayoría de los pedidos se realizarán antes del pitido inicial Supermercados: El consumo doméstico crece un 5% de media, con aumentos específicos en productos clave como los snacks salados (+20%), frutos secos (+13%) y comida preparada (+10%

Un motor para la economía nacional

La historia avala este fenómeno. Incluso en periodos de dificultad económica, como en el Mundial de 2010, el éxito de la selección sirvió como un revulsivo necesario para el consumo, ayudando a sostener a miles de negocios que atravesaban momentos críticos.

Como señalan los expertos, la economía española "rula y funciona mejor" cuando hay un Mundial de por medio, no solo por el gasto directo, sino por el optimismo social que genera ver a España en la final.

Si la selección levanta el trofeo, la alegría en las calles se traducirá, una vez más, en una de las mejores jornadas para el tejido empresarial del país.