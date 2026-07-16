Diego, albañil: “El salario medio es de hasta 1.800 euros, me parece ridículo, pero tampoco puedes cobrar más al cliente”

Las claves

Las claves Generado con IA Diego Martí, albañil desde los 15 años, denuncia que el salario medio en la construcción ronda los 1.700-1.800 euros, considerándolo insuficiente para el esfuerzo requerido. Martí señala el miedo de los autónomos a contratar empleados por el riesgo económico que supone si la relación laboral no funciona. El albañil critica que los jóvenes prefieren trabajos menos duros y con sueldos similares, como mozos de almacén, aunque a largo plazo la albañilería ofrece mayor progresión salarial. Destaca la dureza física de la albañilería y lamenta que los convenios del sector establecen salarios base que considera "ridículos" para el esfuerzo que demanda la profesión.

Diego Martí empezó en el mundo de la construcción a los 15 años que dejó los estudios para dedicarse a este mundo y trabajar junto a su padre. El albañil expone la compleja realidad laboral del sector de la construcción, destacando el enorme riesgo económico y el miedo de los autónomos a la hora de contratar a nuevos empleados.

Asimismo, aprovechó su intervención en el pódcast Sector Oficios, para reflexionar sobre la situación económica del sector y lanzó una crítica a los jóvenes que muchas veces buscan un trabajo más cómodo antes que dedicarse a algo en lo que podrían prosperar.

De esta manera, Martí reflexiona sobre la dureza física de la albañilería en comparación con otros oficios más cómodos, denunciando que los salarios base estipulados en los convenios resultan "ridículos" para los esfuerzos que demanda la profesión.

La vida de un albañil

El trabajador comenzó haciendo énfasis en que el miedo a contratar a gente nueva realmente radica en la incertidumbre: "Tú si coges un chaval de 15 o 16 años y tienes interés por formarlo, lo puedes hacer, pero ¿y si te sale rana?", explicó.

"Te puedes hundir prácticamente la vida solo por el coste de mantener a la persona esa, de coger baja y a lo mejor te toca trabajar el doble para sacar su jornada y la tuya, entonces, la mayoría de personas no quieren coger a más gente por eso", confesó el albañil.

De esta manera, argumentó que la incertidumbre de que la contratación salga mal hace que estos emprendedores vean con recelo contratar empleados, aunque esto suponga tener una mayor carga de trabajo.

Asimismo expresó que a veces la realidad económica del sector puede parecer confusa: "Tú por ejemplo te metes a mozo en un almacén y estás cobrando lo mismo que un peón, pero el mozo de almacén a lo mejor es 10 veces más fácil o menos duro", señaló.

Diego, albañil: “El salario medio son hasta 1.800 euros, me parece ridículo, pero tampoco puedes cobrar más al cliente”

Así, explicó que en muchos casos las personas jóvenes ven la comparativa y se plantean quedarse de mozo de almacén cobrando 15 euros la hora y haciendo lo mínimo, no obstante, el albañil señaló que hay una diferencia evidente.

"Pero también es verdad que la gente quizás no mira más a futuro, porque tú al final vas a empezar cobrando lo mínimo, es normal, pero a medida que vayas aprendiendo más habilidades vas a cobrar más, de mozo de almacén vas a cobrar siempre lo mismo", manifestó.

Una vez establecido esto, surge la duda: ¿Cuánto gana en promedio un albañil en España? Martí decidió sincerarse sobre este tema estableciendo que considera que los convenios del sector son "ridículos".

"En los convenios al final es ridículo, no tiene mucho sentido la verdad, el sueldo base, en el convenio en sí, a mí me parece ridículo", argumentó el trabajador.

Así, finalizó exponiendo que "la media creo que son entre 1.700 y 1.800 euros, es que me parece ridículo, pero la realidad es que son los precios que se manejan porque tampoco puedes cobrar más al cliente".