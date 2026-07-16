Asier Bengoa: “La reventa de entradas de conciertos mueve ya hasta 700 millones de euros al año en España”

Asistentes al concierto de La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La reventa de entradas de conciertos en España mueve hasta 700 millones de euros al año, y podría superar los 932 millones en 2030. Una de cada siete entradas de grandes conciertos acaba en reventa, y entre el 10% y el 15% de las entradas de espectáculos muy demandados terminan revendidas. La reventa encubierta, que ocurre en redes sociales y plataformas de anuncios, representa entre el 40% y el 60% del mercado, aumentando los riesgos de fraude y problemas de acceso. El precio de las entradas revendidas suele incrementarse entre un 70% y un 130%, aunque en conciertos de alta demanda puede superar el 300% sobre su valor original.

España es un país donde la música en directo brilla. De hecho, y según los datos de la Sociedad General de Autores (SGAE), se celebran más de 120.000 conciertos cada año. A ello, hay que añadir cerca de 1.000 festivales.

Aunque no todos son de pago, los hay que sí. Y una consecuencia de su éxito es la reventa de entradas. “La reventa de entradas mueve ya hasta 700 millones de euros al año en España”, afirma Asier Bengoa.

Y el CEO de Rebel Tickets añade que "el reto no es acabar con la reventa, sino hacer que sea transparente, trazable y segura para todos".

Espacios sin supervisión

El fenómeno no va a parar e, incluso, irá más. Porque, según las estimaciones del Ministerio de Consumo, el sector pasará de mover 322 millones de euros en 2024 a más de 932 millones en 2030.

Según el estudio elaborado por Rebel Tickets titulado ‘La segunda vida de las entradas: radiografía de la reventa en España’, una de cada siete entradas de los grandes conciertos acaba en reventa.

En concreto, en aquellos espectáculos y conciertos con gran demanda (como podrían ser las recientes actuaciones de Bad Bunny o Rosalía), entre el 10% y el 15% de las entradas terminan revendidas. Si el artista es de menor caché, ese porcentaje está entre el 1% y el 8%.

¿Y dónde se produce esa reventa? En el estudio apuntan que son lo que califican como “espacios sin supervisión”. ¿A qué se refieren? Pues a Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp o plataformas de anuncios entre particulares.

Es lo que se conoce como reventa encubierta. Y, desde Rebel Tickets, subrayan que este fenómeno “dificulta el control de la actividad, reduce la protección de los consumidores y favorece la aparición de fraudes”.

En concreto, la reventa encubierta representa entre el 40% y el 60 % de este mercado. Y advierten: una de cada quince entradas revendidas a través de redes sociales presenta problemas de acceso al recinto por tratarse de entradas falsas, duplicadas o ya utilizadas.

Precios incrementados

La pregunta que surge es: ¿en cuánto se incrementa el precio de una entrada en la reventa? El análisis de la empresa de venta 'Fan-To-Fan' lo sitúa entre un 70% y un 130% por encima del valor nominal de la entrada.

Porcentaje que, en aquellos conciertos con gran demanda, puede llegar a elevarse por encima del 300%.

Otra problemática es la de los asientos vacíos. Es decir, que aunque se haya colgado el cartel de ‘todo vendido’, entre el 5% y el 10% de las entradas emitidas acaban sin usarse.

“Cuando una entrada sale del circuito oficial, el promotor pierde trazabilidad, control sobre la experiencia del asistente y capacidad de actuar ante incidencias”, concluye Asier Bengoa.