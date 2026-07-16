Alfonso Muñoz, funcionario: “Creen que por tener 15 años cotizados ya tienen derecho a toda su pensión y no es así”

Las claves

Las claves Generado con IA Para acceder a la pensión contributiva de jubilación se necesitan al menos 15 años cotizados, siendo dos de ellos en los últimos 15 años. Haber cotizado 15 años da derecho solo al 50% de la base reguladora; el porcentaje aumenta con más años cotizados hasta llegar al 100% con 37 años. La base reguladora depende de las cotizaciones realizadas en los últimos años laborales y no equivale directamente a la cantidad a cobrar. Cotizar más de 37 años no incrementa el porcentaje de la base reguladora sobre la que se calcula la pensión, que se mantiene en el 100%.

Calcular la pensión de jubilación es una de las dudas más frecuentes entre los trabajadores, especialmente cuando se plantean qué importe cobrarán tras haber cotizado 20 o 25 años.

A través de sus redes sociales el funcionario de la Seguridad Social, Alfonso Muñoz, expresó que la clave de esta cuestión es entender que la cuantía no se calcula de forma directa, sino que intervienen dos factores fundamentales: la base reguladora y el porcentaje que se aplica a esta base.

Así, entender cómo funciona el sistema de porcentajes es esencial para poder hacerse una idea aproximada de cuál será el importe definitivo de la pensión.

Las claves de la pensión

Lo primero que optó por establecer el funcionario es que la respuesta a la pregunta "¿cuánto me quedará de pensión de jubilación?", es más compleja de lo que parece porque intervienen dos elementos clave.

"Por un lado tenemos la base reguladora que es la que determina la pensión teórica y por otro lado tenemos el porcentaje que se aplica sobre esa base reguladora y que va en función de los años de cotización que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida laboral", manifestó el trabajador.

Así, explicó que otro factor a tener claro es que para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación se debe contar con al menos 15 años cotizados a lo largo de la vida laboral.

Además de esto, al menos dos de estos años cotizados, deben estar comprendidos en los últimos 15 años "desde que solicitamos nuestra pensión de jubilación hacia atrás".

"Pero aquí hay un error muy frecuente, muchas personas creen que por el hecho de haber tenido 15 años cotizados ya tienen derecho a toda su pensión, y eso no es así, con 15 años cotizados únicamente se tiene derecho al 50% de la base reguladora", expuso Muñoz.

Llegados a este punto vale preguntarse ¿Qué es realmente la base reguladora? El funcionario expuso que esto es la cantidad sobre la que más adelante se calculará la pensión, es decir que "no es lo que vamos a cobrar directamente".

Alfonso Muñoz, funcionario: “Creen que por tener 15 años cotizados ya tienen derecho a toda su pensión y eso no es así”

En resumidas cuentas, "la base reguladora refleja en términos generales por cuánto hemos cotizado durante los últimos años de nuestra vida laboral, por tanto, cuánto más alta haya sido nuestra base de cotización normalmente será más alta nuestra base reguladora", comentó el funcionario.

Teniendo eso en cuenta, primero se calcula la base reguladora para después aplicar el porcentaje que corresponde a los años cotizados. Dicho porcentaje depende de los años cotizados totales, con lo cual mientras más años mayor será el porcentaje.

De esta manera, con 15 años cotizados se tiene derecho al 50% de la base reguladora, con esto, "cuando se obtienen 37 años cotizados se tendrá derecho al 100% de la base reguladora", expresó.

En resumen, comentó que "con 15 años tienes el 50% y conforme vamos teniendo más años cotizados vamos aumentando el porcentaje de manera progresiva hasta llegar al máximo que será con 37 años cotizados tendremos derecho al 100% de la base reguladora".

Ahora bien, aquellos que tienen más de 37 años cotizados, como por ejemplo muchos jubilados que cuentan con 40 años cotizados, no cobran más por tener más años.

"Una vez hemos alcanzado el 100% de la base reguladora, seguir acumulando años de cotización ya no aumenta nuestro porcentaje de cara a la pensión de jubilación, es decir, con 37 años cotizados tendremos derecho al 100% con 40 años cotizados también al 100%".

A pesar de que muchos se sorprenden al entender esto, el funcionario comentó que "el sistema pone un límite" al dinero que se puede percibir en la pensión: "Un trabajador que se jubila a los 65 años con 38 años y medio cotizados le queda el 100% de pensión de jubilación y otro trabajador que se jubila también a los 65 años con 45 años cotizados también le queda el 100% de pensión de jubilación".

Así, finalizó resumiendo que para percibir la mitad de la base reguladora es preciso contar con 15 años cotizados y a partir de ahí "el porcentaje va aumentando progresivamente conforme van aumentando nuestros años de cotización y, desde 2027, con 37 años cotizados tiene derecho al 100% de la base reguladora".