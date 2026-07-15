Victoria, 31 años, agricultora: "Soy autónoma desde los 17 años. No estoy trabajando en agricultura por vocación"

Las claves

Las claves Generado con IA Victoria Gaudes, agricultora de 31 años de Teruel, comparte su día a día en redes sociales bajo el nombre @madre.agricultora. Empezó a trabajar como autónoma en el campo a los 17 años, sin vocación previa ni interés infantil por la agricultura. Su formación en Comercio y Marketing le ha dado herramientas competitivas para afrontar la burocracia y la promoción digital. Forma parte de una tendencia creciente de mujeres rurales que visibilizan la realidad del campo y desmontan mitos sobre el sector agrícola.

Victoria Gaudes, de 31 años, es una joven agricultora natural de una pequeña localidad de Teruel que no llega a los 100 habitantes.

Bajo el nombre de usuario @madre.agricultora, comparte en TikTok e Instagram su día a día trabajando en el campo, un contenido que conecta con una audiencia cada vez más interesada en la vida rural y el sector primario

En una reciente publicación en TikTok, Gaudes fue más allá de su rutina habitual y compartió cinco datos poco conocidos sobre su vida personal y profesional.

De un Grado Medio al tractor

Antes de dar el salto definitivo al sector primario, la turolense cursó un Grado Medio en Comercio y Marketing.

Esta decisión fue impulsada por sus padres para evitar que abandonara la formación académica, y ella lo eligió simplemente porque era el ciclo formativo más corto disponible (un año de duración).

Sin embargo, lo que empezó como un trámite se ha convertido en su mejor herramienta competitiva.

En un mercado agrícola actual fuertemente ahogado por la burocracia, las cambiantes normativas fiscales de la Unión Europea y las exigencias de la Política Agraria Común (PAC), saber de estrategia comercial y redes sociales le ha permitido marcar la diferencia.

Una vida cotizando

Uno de los datos que más ha impactado a su comunidad es la precocidad de su trayectoria laboral. Mientras que la mayoría de los jóvenes a los 17 años se centran en los estudios o en sus primeros empleos temporales, ella ya estaba dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

"Llevo trabajando como autónoma desde los 17 años. Nunca jamás he trabajado para una empresa ni para nadie externo; siempre, siempre, he trabajado para mí misma", confiesa firmemente en su vídeo.

Rompiendo los mitos de la vida rural

El momento más comentado y honesto del vídeo llega cuando Gaudes reconoce que su dedicación a la agricultura no nació de una pasión idílica de la infancia: “No estoy trabajando en agricultura por vocación, nunca me había llamado la atención”.

Según relata la influencer rural, de pequeña el campo no le atraía y jamás se había subido a un tractor antes de empezar a trabajar de manera profesional.

De hecho, recuerda que su primera vez labrando la tierra fue una experiencia cargada de nervios y dudas, un escenario muy lejano a la soltura y seguridad con la que hoy maneja la maquinaria pesada y comparte su día a día con miles de seguidores

El caso de Victoria Gaudes no es aislado, sino que forma parte de una creciente tendencia de mujeres agricultoras y ganaderas que utilizan las plataformas digitales para visibilizar la realidad de la España vaciada y de sus trabajos.

Al mostrar tanto los desafíos económicos como los momentos de conciliación familiar bajo el pseudónimo de @madre.agricultora, la creadora de contenido no solo desmitifica el trabajo agrícola, sino que inspira a una nueva generación a ver el campo como una opción de futuro viable, rentable y moderna.