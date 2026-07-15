Matías, albañil argentino en España: "Los jóvenes de entre 18 y 30 años no quieren aprender a trabajar en la construcción"

Las claves

Las claves Generado con IA Solo el 10% de los trabajadores de la construcción en España tiene menos de 30 años, lo que evidencia la falta de relevo generacional en el sector. Matías Armani, albañil argentino en España, afirma que los jóvenes de 18 a 30 años no quieren aprender oficios de la construcción. La alta demanda de profesionales permite a quienes tienen experiencia encontrar empleo rápidamente, con sueldos de oficial entre 1.500 y 1.800 euros. El sector teme que la próxima jubilación de la generación del 'baby boom' agrave aún más la escasez de mano de obra.

La falta de profesionales en oficios como la albañilería, la fontanería o la carpintería sigue siendo uno de los grandes problemas del sector de la construcción en España.

Mientras las empresas denuncian desde hace años la dificultad para encontrar mano de obra cualificada, los datos reflejan que el relevo generacional no termina de llegar.

Según la Fundación Laboral de la Construcción, únicamente el 10% de los trabajadores del sector tiene menos de 30 años.

Esa situación también la ha comprobado Matías Armani, un albañil argentino con más de dos décadas de experiencia que llegó a España hace poco más de un año y encontró empleo prácticamente de inmediato.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@tuobraperfecta), explica que el problema no es exclusivo de nuestro país.

"En España he encontrado el mismo problema que en Argentina a la hora de buscar mano de obra", asegura, antes de señalar que "los jóvenes de entre 18 y 30 años no quieren aprender a trabajar en la construcción".

Su experiencia personal, además, evidencia la elevada demanda de trabajadores especializados.

Tras instalarse en Marbella (Málaga), donde ya había estado anteriormente de vacaciones, comenzó a buscar empleo y la respuesta fue casi inmediata. "Al segundo día, tras echar el currículum, me llamaron 10 empresas", relata.

Una situación que, a su juicio, demuestra que quienes cuentan con experiencia en el sector tienen muchas posibilidades de encontrar trabajo. "Si sabes trabajar en construcción vas a conseguir un empleo muy rápido", añade.

El albañil también rechaza la idea de que la falta de interés por estos oficios esté relacionada con los salarios. En su opinión, las condiciones económicas son competitivas e, incluso, superiores a las de otras profesiones que requieren estudios universitarios.

"Aquí un sueldo de oficial está entre los 1.500 o 1.800 euros", afirma, una cifra superior a los 1.184 euros del Salario Mínimo Interprofesional.

Más allá de la cuestión económica, Matías considera que el cambio responde a una transformación cultural sobre la forma de entender el trabajo y la formación. "En mi época uno crecía con el típico dilema de estudias o trabajas", recuerda.

Si no se optaba por los estudios, explica, lo habitual era aprender un oficio que permitiera desarrollar una carrera profesional durante toda la vida. De hecho, rememora un consejo que marcó su trayectoria: "Mi padre me decía que si aprendes un oficio lo vas a llevar donde sea".

La preocupación por la falta de relevo generacional va mucho más allá de casos concretos como el de Matías.

El sector lleva años alertando de las dificultades para incorporar nuevos trabajadores a unos oficios cada vez menos atractivos para los jóvenes.

A ello se suma la próxima jubilación de buena parte de la generación del baby boom, que podría agravar aún más la escasez de profesionales en la construcción.