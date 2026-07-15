Leo, dueño de un bar: “Trabajo desde las 7:00 hasta las 22:30, pero lo más duro son los impuestos”

Las claves

Las claves Generado con IA Leo, un emprendedor colombiano, abrió su propio bar en España para buscar independencia y desarrollar ideas originales. Destaca que la clave de su éxito es innovar con productos locales y ofrecer un trato cercano y amable a los clientes. El principal reto para Leo son los altos impuestos y las largas jornadas laborales, trabajando desde las 7:00 hasta las 22:30. Leo recomienda a los futuros hosteleros paciencia, esfuerzo y autenticidad para triunfar en el sector.

El sector de la hostelería en España ha estado durante años en el centro del debate por sus duras condiciones laborales que afrontan muchos profesionales. Las largas jornadas de trabajo, la elevada carga fiscal y la imposibilidad de compaginar la vida laboral con el trabajo son algunas de las principales dificultades a las que se enfrentan estos trabajadores.

En este contexto, varios propietarios de bares compartieron su experiencia en el canal de YouTube Charlas Ganadoras (@Charlas-Ganadoras), donde explicaron qué les llevó a abrir su propio negocio y cómo ha sido la trayectoria frente a un establecimiento hostelero.

Uno de ellos, Leo, es un emprendedor colombiano que decidió abrir su propio bar con el objetivo de ganar independencia y desarrollar sus propias ideas de negocio. Según explicó, su motivación fue "innovar y emprender", especialmente siendo una persona que llegó de otro país en busca de nuevas oportunidades.

"En España hay que ser original"

El hostelero comentó que el motivo por el que decidió entrar a este sector realmente fue la necesidad: "Me cansé de hacer dinero para los demás y quería trabajar para mí, ser independiente, mostrar una cara ante los demás y más viniendo de fuera, quería innovar y emprender", expresó.

De esta manera, el colombiano se convirtió en su propio jefe, pero el proceso no ha sido fácil. En España, según comentó Leo, "hay que tener mucha iniciativa y ser muy original, porque, si te das cuenta, los bares están abarcados por los chinos".

Así, el colombiano hizo una radiografía interesante de la cultura española explicando que "se está perdiendo en la calle claramente, porque ves todo chinos". Con esto, confesó que la clave para conseguir una rentabilidad es salir de este ciclo: "Yo estoy ganando porque estoy innovando con lo de aquí, con el producto de aquí".

"Yo estoy innovando con lo de aquí, entonces sí estoy ganando, en números lo estoy viendo reflejado desde el primer momento que abrí", expresó el hostelero mostrando que la clave realmente se encuentra en adaptarse a la cultura española y no huir de ella

¿Qué hace que su local sea diferente? Leo señaló que "tú desde que entras o desde que ves el local de lejos ya notas una diferencia, porque te da alegría y te dan ganas de entrar, es simplemente que lo veas y quieras entrar".

El modelo de bar que está llevando Leo, según él, no es común, con lo cual "no tengo mucha competencia" y su bar es "un local de barrio": "No tengo competencia y yo sigo innovando con los platos, la presentación, la comida, la atención que es al 100% y me esfuerzo mucho por eso", expresó.

Además, agregó, que ser un local de barrio y tener un trato cercano y amable con sus clientes "eso es lo que genera realmente que la gente quiera repetir y quiera estar con nosotros".

Para llegar a este punto, Leo ha tenido que hacer muchos sacrificios, sobre todo económicos: "Tuve que gastar todos mis ahorros, con algún préstamo de por medio". Agradeció que sus amigos y conocidos reconocieran su iniciativa y le apoyaran en el proceso de fundar su propio local de hostelería

Sin embargo, fue claro y explicó que para entrar en este mundo "hay que tener dinero para poder comprar, abastecer y el banco también exige ciertas condiciones... sí, tuve que hacer una inversión importante en el local".

Recordó que encontró el local en Wallapop que se encontraba en un proceso de traspaso por 10.000 euros, pero al ver que "estaba muy motivado", consiguió hacerse con el bar por 5.000 euros, esto, a su vez, le permitió invertir su dinero en otras cosas para el local.

Leo es autónomo y es propietario de un bar: “Hago un horario muy extenso este desde las 7:00 hasta las 22:30”

De esta manera, comentó que actualmente uno de los problemas a los que tiene que enfrentarse como hostelero es no tener "suficientes manos", porque a pesar de que tiene una persona que lo ayuda con cosas puntuales, él es quien está al 100% en el bar; y los impuestos: "Me sorprende que el tema de pago de impuestos, son muy altos, eso sí que es lo más duro".

Después de tres meses, Leo señaló que ya consiguió formar su clientela lo cual agradece, sin embargo, sí expresó que en esta línea de trabajo los horarios son complejos: "Yo hago un horario muy extenso porque yo abro desde las 7:00 de la mañana y estoy aquí hasta las 22:30, trato de ser lo más activo posible, desgasta un poco, pero es lo que hay, es un trabajo que hago para mí".

Lo cierto es que al ser extranjero, Leo señaló que no tiene problema de conciliación familiar ya que "estoy solo en España".

Con esto, el colombiano aconsejó a aquellos que tengan la esperanza de convertirse en hosteleros que "tengan mucha paciencia porque esto no es de un día para el otro, esto es de trabajarlo, de esforzarse, de innovar, de consentir al cliente y ser innovador, original y auténtico, para mí es lo fundamental".