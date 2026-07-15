Chamorro, agricultor: “Los jóvenes no quieren trabajar ni ser profesionales de nada”

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Francisco Rodríguez Chamorro, agricultor extremeño, denuncia la falta de mano de obra en el campo, especialmente entre los jóvenes. La escasez de trabajadores está provocando la reducción de unas 4.500 hectáreas de frutales en Extremadura. Chamorro atribuye el problema a un sistema defectuoso de ayudas, que desincentiva el trabajo agrícola al permitir ganar casi lo mismo sin trabajar. El agricultor destaca la falta de relevo generacional y la dificultad para encontrar personas dispuestas a aprender y trabajar en el campo.

Varios son los sectores que necesitan mano de obra de manera urgente en España. Por ejemplo, la construcción, la hostelería, el transporte, la logística, el sector sociosanitario... Y, también, el campo.

Juan Francisco Rodríguez Chamorro es un agricultor extremeño, concretamente de Zurbarán (Badajoz), que ha dejado muy claro cuál es el problema de la falta de trabajadores en el campo. Y lo ha hecho en el podcast ‘Zona regable’.

“Los jóvenes no quieren trabajar ni ser profesionales de nada”, afirma de manera categórica Chamorro, como popularmente se le conoce.

Las ayudas no ayudan

Dedicado al cultivo de arroz y fruta, según su experiencia, la falta de trabajadores en el campo se está traduciendo en que “se reduzcan unas 4.500 hectáreas de frutales en Extremadura”.

Y añade: “Los frutales requieren un gasto inmenso, hasta 16.000 euros por hectárea, y te arriesgas a que la fruta se quede en el árbol porque no tienes quién te la recoja”.

¿Por qué esta falta de mano de obra? “Se debe a un sistema defectuoso de ayudas”, responde rotundo Chamorro.

Porque, desde su punto de vista, “hay miles de personas apuntadas en el paro, pero no vienen a trabajar porque ganan casi lo mismo con las ayudas sin que les piquen los mosquitos”.

Una situación de impotencia porque “los agricultores queremos trabajadores eficientes y estaríamos dispuestos a pagar más si eso garantizara la rentabilidad”.

¿Y los jóvenes? ¿Hay relevo generacional? “La juventud hoy en día no quiere trabajar en el campo ni ser profesional. Piensan que vivirán de las redes sociales. Lo peor de todo es que no quieren aprender”.

Y es que, como se suele decir, los tiempos han cambiado una barbaridad: “Antes éramos fuertes, personas con más arrojo; creo que ahora somos más pasivos y más blanditos".

¿Dónde está la solución? En cultivos automatizados. "Cuando empiezas el año, la cosecha, sabes lo que tienes que hacer, pero no sabes si vas a recuperar ese dinero", explica Chamorro.

Y agrega: "Lo más triste es que tú hayas criado una fruta de calidad y no seas capaz de recogerla porque no tienes a gente que la recoja. Cuando la gente de 50 años para arriba se vaya retirando, no habrá gente ni para echarte gasoil".