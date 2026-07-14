Octavo encierro de San Fermín 2026, en directo | Siga la carrera de los Sanfermines con los toros de la ganadería de Jandilla
Siga en directo el último encierro de los Sanfermines, que se celebra este martes, 14 de julio de 2026, en Pamplona.
Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.
Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.
A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:
- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)
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Encierro San Fermín, en directo | Los corredores cantan a la imagen de San Fermín
Los corredores cantan por primera vez a la imagen de San Fermín, el santo patrón de Pamplona, que se coloca cada día en la hornacina al comienzo del último recorrido del encierro, en la cuesta de Santo Domingo.
El resto del año, la imagen que se queda en la hornacina es una réplica de la original, que pertenece al Ayuntamiento de Pamplona.
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Último encierro de San Fermín, en directo | La multitud se encomienda a San Fermín
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A falta de 10 minutos para que comience el último encierro
A pocos minutos del último encierro, los corredores ya ocupan sus posiciones a lo largo del recorrido.
Entre los nervios y la concentración previos a la carrera, muchos se acercan a saludar y dar la mano a Miguel Reta, una imagen ya tradicional en los instantes previos al inicio del encierro.
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Todo listo para el último encierro
Todo listo para el octavo y último encierro de San Fermín. Minutos antes del inicio de la carrera, los operarios sacan el San Fermín para colocarlo en la cuesta de Santo Domingo.
Ante ella, los corredores entonarán los tres cánticos tradicionales con los que piden la protección del patrón de Navarra antes de enfrentarse a los toros.
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Prohibiciones en los encierros de los Sanfermines
Para proteger la seguridad de los corredores, existen distintas prohibiciones de cara a participar en este evento popular. Algunas de ellas son:
- No se permite correr a menores de 18 años.
- Se ha de participar libre de objetos que entorpezcan la carrera, incluidas mochilas, cámaras, teléfonos móviles, etc.
- No se permite, por su especial peligro, resguardarse antes de la salida de las reses en rincones, ángulos muertos, portales o establecimientos situados a lo largo del recorrido.
- En ningún caso ni en ningún punto del recorrido se ha de citar a los toros, llamar su atención o tocarlos.
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Octavo encierro de San Fermín 2026, en directo | Última carrera
La protagonista de este último encierro será la ganadería Jandilla, que debutó en Pamplona en 1983 y se ha ganado un lugar destacado en la historia de San Fermín.
Sus toros son conocidos por su velocidad, bravura y peligrosidad, características que han dado lugar a carreras muy rápidas y especialmente temidas por los corredores.
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Encierro San Fermín | Recorrido de la carrera de los Sanfermines
El recorrido de los encierros de San Fermín comienza en los corrales, situados al inicio de la Cuesta de Santo Domingo, donde los mozos cantan a San Fermín y esperan la salida de los astados.
La carrera comienza a las 8 horas en la cuesta de Santo Domingo, desde donde los toros perseguirán a los corredores por la Plaza del Ayuntamiento.
Desde allí continúan por la calle Mercaderes para tomar la curva de acceso a la calle Estafeta. Finalmente, recorren la curva conocida como Telefónica para entrar en la plaza de toros de Pamplona.
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Hora, canal y dónde ver la carrera de este martes, 14 de julio de 2026
El último encierro de las fiestas de San Fermín 2026 de Pamplona arrancará, como siempre, a las 8 de la mañana.
Podrá verse en directo este martes, 14 de julio a través de La 1, así como en streaming a través de la plataforma RTVE Play.
Además, también os animamos a seguir todo lo que ocurra hoy minuto a minuto en directo a través de EL ESPAÑOL.
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Todo preparado para el último encierro de san Fermín
Los pastores ya se dirigen a sus puestos para el octavo y último encierro de San Fermín 2026.
Su labor será fundamental durante la carrera: acompañar a la manada, ayudar a mantenerla agrupada e intervenir si algún toro se rezaga o se separa del grupo.
Al mismo tiempo, los servicios de limpieza están ultimando los trabajos para dejar el recorrido en perfectas condiciones y que todo esté a punto antes del inicio del encierro.
La cuenta atrás para la última carrera de estas fiestas ya está en marcha y Pamplona comienza a contener la respiración.
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¿Cuál es la ganadería de este último encierro?
El octavo encierro de San Fermín estará protagonizado por la ganadería Jandilla, encargada de poner el broche final a los encierros de 2026.
Procedentes de Mérida (Badajoz), los toros de Jandilla y Vegahermosa son conocidos por su velocidad, bravura y por protagonizar algunas de las carreras más exigentes de la historia de San Fermín.
Sin embargo, en sus participaciones más recientes han destacado por ofrecer encierros muy fluidos, lo que los convierte en una ganadería ideal para despedir las carreras antes del tradicional 'Pobre de Mí'.
Será el último encierro de estas fiestas y, como cada 14 de julio, miles de corredores y aficionados vivirán una mañana cargada de emoción, nervios y despedidas.
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Encierro San Fermín, en directo | Comienza la cobertura del último encierro de los Sanfermines
¡Buenos días a todos! Les damos la bienvenida desde EL ESPAÑOL a la cobertura del octavo y último encierro de las fiestas de San Fermín, que se celebrará este martes, 14 de julio de 2026.
El que es uno de los eventos más esperados del año comenzará en menos de una hora. En concreto, a las 08:00 horas.