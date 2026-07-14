Octavo encierro de San Fermín 2026, en directo | Siga la carrera de los Sanfermines con los toros de la ganadería de Jandilla

Del 7 al 14 de julio, Pamplona vuelve a vivir ocho encierros, cada uno con el sello y el comportamiento característico de una ganadería diferente.

Todas las carreras comenzarán puntualmente a las 08:00 horas y recorrerán los 875 metros del trazado entre los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros.

A continuación, repasamos el calendario completo de los próximos encierros de San Fermín 2026:

- Martes, 14 de julio: Jandilla / Vegahermosa (Mérida, Badajoz)