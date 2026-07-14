Mario, 22 años, camarero: "Deberíamos tener mes y medio de vacaciones al año, la ley está descompensada"

Las claves

Las claves Generado con IA Mario Bartolomé, camarero de 21 años, reclama un mes y medio de vacaciones al año para los trabajadores de hostelería, argumentando que la ley actual está descompensada. La legislación española garantiza 30 días naturales de vacaciones, pero Mario denuncia que en hostelería muchos empleados trabajan durante todos los festivos. El empresario Álvaro Juanes defiende que los trabajadores ya disfrutan de suficiente descanso, sumando vacaciones y festivos, y anima a usar vías legales para reclamar derechos. La psicóloga María González recomienda distribuir los días de descanso a lo largo del año, sugiriendo 10 días cada tres meses para combatir el estrés crónico en profesiones exigentes.

El verano siempre abre una herida histórica en el sector servicios: el reparto de los días de descanso.

Actualmente, la legislación española garantiza 30 días naturales de descanso al año (22 días laborables). Es un derecho irrenunciable que no se puede canjear por dinero, salvo al finalizar el contrato, y cuyo disfrute se debe pactar entre empresa y empleado.

A ese descanso se le suelen sumar los diferentes festivos nacionales, autonómicos y locales que se reparten por todo el año. No obstante, la percepción de si estas vacaciones son suficientes acaba variando según el sector.

El debate ha vuelto a encenderse tras la intervención de Mario Bartolomé, un camarero de 21 años, en el programa Y Ahora Sonsoles, al reclamar un mayor período vacacional para quienes trabajan en hostelería.

"Deberíamos tener mes y medio de vacaciones al año, la ley está descompensada", afirmó con rotundidad. Durante el programa se comparó la dureza de la hostelería con sectores como la educación, señalando que los profesores disfrutan de tres meses de descanso mientras su gremio vive en un agotamiento constante.

"Las vacaciones justas dependen mucho del caso. Yo trabajo en una cafetería y creo que mes y medio estaría bien", defendió el joven.

La respuesta del sector empresarial no tardó en llegar en el mismo plató. Álvaro Juanes, empresario hostelero, le rebatió asegurando que los trabajadores ya disfrutan de ese tiempo: "Tienes un mes más 19 festivos a lo largo del año".

Sin embargo, la realidad de Mario es muy distinta y refleja la de miles de jóvenes en España. "Desde que empecé a trabajar a los 18 años, he trabajado todos los festivos de mi vida", replicó de inmediato, visibilizando la cara B de la hostelería.

Además, el camarero aprovechó el espacio para denunciar situaciones de acoso laboral por parte de compañeros y presiones empresariales para forzar su salida en empleos anteriores.

Ante esto, Juanes le animó a usar los cauces legales, defendiendo que en su empresa sí se cumplen los horarios y descansos.

"Yo te animo a usar los cauces legales para defender tus derechos. No digo que todos los empresarios seamos perfectos; tenemos que seguir mejorando. Mis trabajadores tienen sus dos días de descanso, sus vacaciones y cumplen sus horarios".

Para aportar ciencia al debate, la psicóloga María González explicó en el programa cuál sería el modelo ideal de vacaciones para combatir el estrés crónico de profesiones tan exigentes como la de Mario.

Según la experta, el estado óptimo de desconexión no se alcanza hasta el séptimo día de relax. Por ello, su recomendación profesional es clara: lo ideal sería tener unos 10 días de descanso cada tres meses en lugar de agrupar todo el periodo en verano.