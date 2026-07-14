José, guardia civil jubilado: "Saliendo de la academia, se puede cobrar en torno a 2.000€, aunque depende"

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis, conocido como 'Polilla 88', es un guardia civil jubilado que ahora se dedica a la formación de futuros guardias. Un guardia civil recién salido de la academia puede cobrar en torno a 2.000 euros, aunque la cantidad varía según el puesto. José destaca que ha habido mejoras salariales y en condiciones laborales, como la posibilidad de pedir vacaciones en verano o Semana Santa. Existen tres vías de acceso a la Guardia Civil: por oposición libre, por ser hijo del cuerpo y a través de plazas reservadas para militares.

José Luis, conocido en redes sociales como 'Polilla 88', es un veterano de la Guardia Civil cuya trayectoria vital está fuertemente marcada por una profunda vocación de servicio.

Siguió los pasos de su padre e ingresó a la institución con tan solo 17 años, formándose inicialmente en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. A lo largo de su carrera, y tras interiorizar firmemente el valor del honor y el trabajo policial, descubrió en 1997 su segunda gran vocación: la docencia.

Así, actualmente se encuentra en situación de reserva, pero se encuentra estrechamente vinculado a la institución trabajando en la formación de futuros Guardias Civiles, a quienes intenta transmitir los mismos valores y el amor por el uniforme que él mismo ha inculcado a sus dos hijos que ahora siguen su camino.

Con todo esto, el jubilado habló en el pódcast Academia Geopol sobre los entresijos de este mundo que para tantos españoles es completamente desconocido.

Aprovechó para explicar también cómo es el salario real y las condiciones laborales de este sector que, de hecho, es esquivado por los jóvenes españoles que deciden optar por otras trayectorias laborales.

¿Cuánto cobra un guardia civil?

Polilla 88 optó por la transparencia total a la hora de desvelar el salario de un Guardia Civil: "Una Civil hoy en día saliendo de la academia, si está en seguridad ciudadana, tiene que andar en torno a los 2.000 euros o 1.9000 euros".

De esta manera, recalcó que "depende un poco si estás en seguridad ciudadana o no, pero vamos en torno a los 2.000 euros un recién salido y en un puesto de servicio normal".

Muchos Guardias Civiles han reclamado que las condiciones de su sector no son realmente justas ni acordes al esfuerzo que supone su trabajo. En este sentido, el jubilado reconoció que "todavía nos queda mucho recorrido con el tema salarial, pero bueno".

Sin embargo, lo comparó con el pasado, "hace 7 o 8 años para acá" y confesó que "hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto al sueldo".

José, Guardia Civil jubilado: "Saliendo de la academia, se puede cobrar en torno a 2.000€, aunque depende"

"Yo creo que podemos mejorar en todo y yo quiero que mejore todo, respecto a lo que he vivido y espero que esto siga adelante en cuanto a horarios, a familia, a sueldo esto ha cambiado", continuó confesando el jubilado.

Una de las grandes mejoras que mencionó el Guardia Civil retirado son las vacaciones, explicando que ahora estos trabajadores pueden pedir vacaciones en verano o en Semana Santa, pero que "eso antes no existía".

¿Cómo convertirse en guardia civil?

"Para entrar en la Guardia Civil hay tres posibilidades", expuso José Luis. De esta manera, continuó exponiendo que la primera manera es "por libre" presentándose a una oposición.

Por otro lado, la segunda posibilidad presentada por el jubilado es cuando se es "hijo del cuerpo" las condiciones son distintas porque "se te restringe de la oferta de empleo público de Guardia Civil, una serie de plazas", explicó.

"Esos alumnos tienen que pasar un proceso selectivo antes de Valdemoro, digamos como hacer un primer curso preparatorio", señaló el Guardia Civil añadiendo que este año de academia es para prepararlos para el examen de empleo público, donde compiten por las plazas restringidas.

La competencia por dichas plazas, continuó señalando el jubilado, es feroz: "Tener acceso a esa plaza es una auténtica lucha, no es un regalo. En el último examen había que sacar un 8, había que sacar una notaza para poder ingresar".

De esta manera, la última opción presentada por el jubilado es que "el 40% de la oferta de empleo público que sale a la Guardia Civil es restringida para militares que lleven en la fecha de las instancias cinco años en el cuerpo".

Otro factor que mencionó a tener en cuenta es que tener una carrera universitaria suma puntos: "Tener bachillerato te dan dos puntos, si tienes más, dos puntos; antiguamente si tenías dos carreras, te contaban las dos, hoy en día no".

Así, finalizó estableciendo que lo que más puntuación acarrea son los idiomas y el carnet de moto. Sin embargo, agregó que "con todos los respetos, no tiene sentido que una carrera te cuente dos puntos y el carnet de moto tres".