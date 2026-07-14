Los expertos en vivienda coinciden: se puede comprar una casa "con una entrada de 15.000 euros"

Las claves

Las claves Generado con IA El modelo de alquiler con opción a compra permite acceder a una vivienda desde 15.000 euros de entrada, facilitando el acceso a quienes no pueden ahorrar el 20% que pide la banca. Durante el periodo de alquiler, parte del pago mensual se destina al ahorro para la futura compra, ayudando a acumular entrada y generar un historial de pagos. La edad media de los usuarios de esta fórmula es de entre 33 y 37 años, siendo el 30% españoles y el resto, principalmente latinoamericanos. El 100% de los usuarios de la fintech Libeen logra la hipoteca a partir del tercer año gracias al ahorro acumulado y la demostración de solvencia ante los bancos.

Muchas son las personas que quieren comprar vivienda y que se quejan ante el incremento que está sufriendo la misma, llegando a precios récord en muchas ciudades. Pero, pese a ser un gran escollo, no es el único.

Otro con el que se suelen topar quienes quieren adquirir vivienda es la entrada. Porque, de media, la banca suele pedir el 20% del valor del inmueble. Y es una cantidad no al alcance de todos.

Porque a ello hay que añadir los impuestos y otros gastos como la notaría y el registro. “Contar con 30.000 euros puede no ser suficiente para acceder a la compra”, advierten los expertos de Libeen.

Alquiler con opción a compra

Libeen es una fintech especializada en el alquiler con opción a compra. Una fórmula, que según sus integrantes, “permite iniciar el proceso desde 15.000 euros y vivir desde el primer momento en la vivienda que el usuario quiere comprar”.

¿Cómo funciona? “El usuario puede solicitarla entre el tercer y el séptimo año, cuando se siente preparado. Durante ese periodo acumula ahorro, genera un historial de pagos documentado y llega al banco con un perfil más sólido”, apuntan.

Y añaden: “En lugar de esperar años hasta acumular todo el ahorro previo, el usuario puede empezar antes el proceso y convertir parte de su alquiler en ahorro para la compra”.

En concreto, y según las estadísticas de Libeen, de media los usuarios aportan unos 19.000 euros y destinan en torno a un 30 % de su alquiler, unos 450 euros al mes, al ahorro para la futura compra.

Poniendo algunos ejemplos concretos, en Valencia la entrada media se sitúa en torno a 16.900 euros, con una vivienda media de 179.000 euros.

Mientras que en Madrid, la entrada media asciende a 22.600 euros para viviendas de unos 238.800 euros; y, en Barcelona, se sitúa en 22.300 euros para viviendas de unos 239.000 euros.

¿Y quiénes optan por esta solución? La edad media de los usuarios se sitúa en 33 años en Barcelona, 36 años en Valencia y 37 años en Madrid. Además, el 30 % son españoles, el 26 % colombianos, el 8 % venezolanos y el 6 % brasileños.

El modelo de alquiler con opción a compra gusta a los bancos porque el comprador acumula ahorro y genera un historial de pagos documentado.

Dicho de otra manera: ha demostrado capacidad de pago, ha mantenido una renta mensual de forma recurrente y ha construido una entrada de manera progresiva. Por eso, el 100% de los usuarios de la fintech ha logrado la hipoteca a partir del tercer año.

“El usuario accede a su primera vivienda, el banco capta un cliente solvente y nosotros cumplimos la misión de actuar como puente y ascensor social hacia el acceso a la vivienda”, remarca José Manuel Cartes, CEO y cofundador de Libeen.