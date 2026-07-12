Kike, albañil: "Los chavales vienen a trabajar y nos dicen que la obra es muy dura, vaya generación de blanditos"

Las claves

Las claves Generado con IA Kike Urdiales, albañil y empresario, denuncia la falta de interés y esfuerzo de los jóvenes en trabajos de construcción. A pesar de ofrecer buenos salarios, muchos trabajadores jóvenes abandonan rápidamente por la dureza del oficio. Testimonios de obreros como Sergio destacan que la clave para salir adelante en el sector es el esfuerzo y la constancia. La situación ha reavivado el debate sobre el relevo generacional y la cultura del esfuerzo en los trabajos físicos.

Encontrar trabajadores para la construcción se ha convertido en un reto cada vez más frecuente para muchas empresas del sector. Esta situación ha vuelto a abrir el debate sobre el relevo generacional, el interés de los jóvenes por los oficios tradicionales y las exigencias de los trabajos físicos.

La última polémica ha surgido a raíz de un vídeo publicado en TikTok por Kike Urdiales, albañil y empresario dedicado a la construcción de piscinas. En la grabación, el profesional carga contra quienes abandonan el trabajo tras comprobar la dureza de la obra.

"Vaya generación de blanditos que viene, que ponemos anuncios, vienen a trabajar aquí con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura", asegura Urdiales, claramente molesto.

La cultura del esfuerzo

Su testimonio, criticado por muchas personas en redes sociales, conecta con una queja recurrente entre empresarios de oficios físicos, donde la exigencia del trabajo contrasta con las expectativas de algunos trabajadores.

El albañil insiste en que no se trata de un caso aislado: "Que cualquier empresario de la construcción, del campo o de muchos otros sectores me diga si lo que hablamos es así o no. La gente no quiere trabajar, no se quiere esforzar; incluso ofreciendo salarios altos, abandonan".

En ese punto, Urdiales subraya que el problema no es económico, desmontando uno de los argumentos más habituales. "No estoy hablando de pagar el salario mínimo, estoy hablando de ganar dinero", matiza.

Para reforzar su discurso, el empresario presenta el ejemplo contrario: Sergio, uno de los trabajadores de la obra.

Tras la crisis de 2008, su familia perdió la empresa que tenía, pero logró salir adelante gracias al esfuerzo. "La clave es trabajar mucho", resume Sergio.

El propio Urdiales reconoce que historias como la suya le sirven de motivación. "A mí estas historias me ponen las pilas", señala, al tiempo que vuelve a advertir de la falta de cultura del esfuerzo en las nuevas generaciones.

Desde su experiencia diaria en la obra, Sergio comparte esa percepción y describe situaciones concretas que ha vivido con jóvenes que se iniciaban en el sector.

"Vienen y te duran un día, pero literal. Si hace calor, te dicen: 'es que hace mucho calor'. Y si una caja de azulejos pesa mucho y hay que subirla por la escalera, se te van al día siguiente y no vuelven", afirma.

Urdiales, por su parte, sentencia el vídeo con un mensaje directo a todos los jóvenes que buscan trabajo: "Así está el país, ya lo sabéis. Un mensaje a toda esa generación de blanditos, a ver si endurecéis".