Concha, cuidadora a domicilio en España: “Con una jornada completa de 30 horas ganas 948€”

Las claves

Las claves Generado con IA Concha Real, auxiliar de ayuda a domicilio, denuncia que con una jornada completa de 30 horas semanales solo gana 948 euros al mes. Las cuidadoras afrontan jornadas extenuantes, con desplazamientos no remunerados y grandes esfuerzos físicos atendiendo a personas dependientes. La mayoría de trabajadoras del sector tienen contratos parciales y muchas no llegan a jubilarse por las dolencias físicas, debiendo prejubilarse con pensiones mínimas. El salario que perciben la mayoría de cuidadoras no alcanza el salario mínimo interprofesional, pese a la dureza y responsabilidad de su trabajo diario.

Concha Real es auxiliar de ayuda a domicilio y a través de su testimonio en laSexta Xplica, evidenció que el principal problema de su sector no es solo la carga horaria, sino la imposibilidad de alcanzar un salario digno, por estar sometidas a contratos de jornada parcial.

Su día a día está compuesto por jornadas extenuantes y partidas que impiden la conciliación familiar, donde deben realizar grandes esfuerzos físicos sin los medios adecuados para atender a personas altamente dependientes, asumiendo además desplazamientos entre domicilios que no son remunerados.

Además de todo esto, los esfuerzos físicos que deben aguantar hace que estos trabajadores tengan que pedir la incapacidad o prejubilación temprana y sobrevivir con pensiones mínimas.

¿Cuánto cobra una cuidadora a domicilio?

Concha comenzó explicando que "el convenio de marco estatal de la dependencia tenía establecido 40 horas". Sin embargo agregó que estas horas en su sector "es imposible de hacer, llegas destrozada a tu casa".

Tanto es así que comentó que "la mayoría de las cuidadoras en residencia y en atención domiciliaria no llegan a jubilarse a los 67 años porque están destrozadas físicamente por las dolencias que tienen y se tienen que prejubilar o las incapacitan alrededor de los 55 años con 500 euros".

Aunque el testimonio de Concha es de 2023 y algunas condiciones de estos trabajadores han mejorado, lo cierto es que son muchos los cuidadores que tres años después denuncian los mismos problemas que enumera.

De esta manera, el siguiente problema que expuso la trabajadora es que "tenemos un 30% de parcialidad en el ayuda a domicilio (...), el 70% de las trabajadoras tienen contratos de 30 horas".

El problema que acarrea esto es que "no llegamos al salario mínimo interprofesional, porque el convenio mío con una jornada completa tiene 948 euros", expresó Concha Real.

Así, para demostrar la dureza de su jornada diaria la cuidadora optó por leer un parte de trabajo que detalla cómo es un día laboral en su vida.

"El de las 8:00 de la mañana, el primer servicio, Juan, persona dependiente con alzhéimer en grado moderado, vive con su esposa con movilidad reducida", comenzó exponiendo, "hay que asearle, afeitarle, vestirle, preparar el desayuno, medicación y bajar a coger la ruta del centro de día".

Otro detalle de este primer servicio es que vive en el segundo piso sin ascensor con lo cual "hay que bajar el andador y ayudarle a bajar".

De esta manera se llega al segundo servicio: Dolores. "Usuaria de salud mental, diagnosticada con depresión mayor, hay que motivarla para que se levante y se tome el desayuno y la medicación; muchos días no se consigue, tengo que dejarle la comida y la cena hecha", expuso la cuidadora.

"Tomás, usuario de exclusión social, dependiente con oxígeno de domiciliario, diabético, le han amputado una pierna, sin apoyo familiar, domicilio en condiciones insalubres por parásitos y humedades y tiene un perro que dudo que esté vacunado, apoyo en su aseo cuando se deja o quiere, limpio el domicilio, hago la compra y la comida", relató la trabajadora.

Lo cierto es que la jornada de la cuidadora a domicilio, que concluye a las 21:00 horas, está llena de desplazamientos y, sobre todo, esfuerzo: "No puedo conciliar mi vida familiar al tener un servicio de tarde-noche que en tiempo efectivo por transporte es de 1 hora y 45 minutos", confesó.

Y lo cierto es que, por todo ello, expresó que cobra "948 euros al mes". Con esto, Concha Real denunció la precariedad laboral a la que se deben enfrentar las trabajadoras del sector de ayuda a domicilio en España.