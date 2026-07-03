Accedia, entre los seis mejores centros privados de FP de España: el modelo que está transformando la Formación Profesional

Avalado por un 98% de satisfacción de sus estudiantes, el centro rompe los moldes educativos conectando las aulas con las grandes firmas del mercado desde el primer año.

Las claves

Las claves Generado con IA Accedia se sitúa entre los seis mejores centros privados de FP en España, destacando por su enfoque práctico y su adaptación al mercado laboral. El 98% de los estudiantes recomienda Accedia, valorando especialmente la atención personalizada y la calidad del profesorado en activo con experiencia en empresas líderes. El centro ofrece prácticas desde el primer año en grandes empresas y una formación personalizada que combina aulas físicas y plataformas online. Accedia surge de la alianza entre Afi Global Education y Core Networks, permitiendo una metodología innovadora que prioriza la empleabilidad y la especialización en áreas de alta demanda.

Si hace unos años le preguntábamos a las familias y los estudiantes por la Formación Profesional, la mayoría no la habría tenido en cuenta. Se percibía, injustamente, como el refugio de quienes no querían estudiar.

Sin embargo, esta realidad ha dado un giro radical. Hoy la FP bate récords históricos con más de 1,18 millones de alumnos matriculados, impulsada por el gran valor que se le otorga a su enfoque práctico. Lejos de ser un plan B, se ha consolidado como una opción de prestigio gracias a su agilidad para adaptarse a lo que demanda el mercado laboral.

Un proyecto de éxito avalado por el mercado y los alumnos

En el centro de esta evolución se posiciona Accedia, un proyecto diseñado con la ambición de formar la cantera de profesionales que las empresas líderes necesitan. Avalado por el mercado, el centro ha alcanzado la 6.ª posición entre los mejores centros privados de FP en España en el prestigioso Ranking de FP, y su Grado Superior de Administración y Finanzas ha sido galardonado por Financial Magazine.

El éxito del modelo se refleja en la opinión de los alumnos y su nivel de satisfacción. Un 98% de los estudiantes recomendaría el centro, otorgando un 9,7 a la labor del tutor personal y un 9,4 al cumplimiento de sus expectativas formativas. "Proporciona las herramientas necesarias para adquirir una formación gradual, sólida y bien organizada, independientemente de los conocimientos previos", destaca uno de sus estudiantes.

Empleabilidad real y el valor del profesorado

¿Qué buscan hoy las familias y los estudiantes más allá de un título? La respuesta es clara: empleabilidad real y especialización. La FP responde a esto con una tasa de inserción laboral del 79,5% para los titulados de Grado Superior y del 74,6% para los de Grado Medio, según datos de Randstad Research. No obstante, para destacar en sectores clave como las finanzas y la tecnología, la formación tradicional ya no es suficiente.

Aquí es donde el profesorado en activo marca la diferencia. Aprender con docentes que dedican parte de su jornada a investigar ciberseguridad para la Unión Europea, gestionar datos masivos en BBVA o liderar estrategias de CRM (Gestión de Relaciones con los Clientes) en firmas de lujo como Christian Dior transforma por completo la experiencia. Y eso es lo que ocurre en el centro de FP, Accedia.

Los alumnos no solo memorizan apuntes, absorben la realidad del tejido empresarial diario y construyen una red de networking única antes de graduarse.

Para que este aprendizaje cuaje, el ecosistema importa: grupos reducidos (con una media de 20 alumnos por clase), un tutor personal que guía el talento y un modelo que combina el aula física con plataformas online diseñadas para repasar y consolidar conocimientos al ritmo de cada estudiante.

La alianza estratégica detrás del método

Accedia nace de la alianza entre Afi Global Education (referente con más de 30 años formando especialistas en economía, finanzas y gestión del talento) y Core Networks, especialista en formación IT para empresas y partner oficial de gigantes como Oracle, Red Hat y Microsoft. Esta unión les permite generar un método de FP de alta calidad, único en el mercado, que combina formación y empresa y abarca Grados Medios, Grados Superiores y Cursos de Especialización.

Además, apuesta por ubicaciones estratégicas en el corazón empresarial de ciudades como Madrid (en pleno barrio de Salamanca y Manoteras) o Sevilla y cuenta con una flexible modalidad online homologada. La experiencia se articula mediante el Método 360º de matrícula única:

Pre-campus tecnológico: Antes del inicio del curso, los alumnos reciben una formación exclusiva en competencias digitales e inteligencia artificial adaptada a su titulación. Gracias a la colaboración con Microsoft y Founderz, obtienen una certificación y adquieren conocimientos en herramientas digitales altamente demandadas por las empresas, potenciando su empleabilidad desde el primer día.

Antes del inicio del curso, los alumnos reciben una formación exclusiva en competencias digitales e inteligencia artificial adaptada a su titulación. Gracias a la colaboración con Microsoft y Founderz, obtienen una certificación y adquieren conocimientos en herramientas digitales altamente demandadas por las empresas, potenciando su empleabilidad desde el primer día. Prácticas desde el primer año: Gracias a los acuerdos del centro con empresas líderes como BBVA, Banco Santander, Accenture, KPMG, Indra o MAPFRE, los alumnos acceden a una amplia bolsa de prácticas en compañías referentes del mercado español. Una oportunidad para adquirir experiencia en entornos profesionales de primer nivel, desarrollar su carrera desde el primer año y ampliar sus oportunidades de inserción laboral.

Gracias a los acuerdos del centro con empresas líderes como BBVA, Banco Santander, Accenture, KPMG, Indra o MAPFRE, los alumnos acceden a una amplia bolsa de prácticas en compañías referentes del mercado español. Una oportunidad para adquirir experiencia en entornos profesionales de primer nivel, desarrollar su carrera desde el primer año y ampliar sus oportunidades de inserción laboral. SummerSchool & Especialización: Una experiencia que combina una doble especialización en áreas de alta demanda como Corporate Finance, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad o Digital Business, con la oportunidad de compartir formación y proyectos junto a estudiantes internacionales de Afi Global Education. Una experiencia diferencial que amplía su visión global.

Pasaporte directo al mercado laboral

Hace algún tiempo, los centros privados de FP competían principalmente en flexibilidad de horarios o disponibilidad de plazas. Hoy asistimos a la consolidación de un fenómeno completamente distinto: un nuevo modelo educativo que busca parecerse más a un ecosistema profesional que a un centro académico convencional.

Para las familias y jóvenes que buscan una titulación oficial pero, sobre todo, un pasaporte directo al mercado laboral, Accedia FP demuestra que el futuro de la educación no consiste en estudiar más años, sino en estudiar de forma más conectada con la realidad.