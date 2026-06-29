Salvador, agricultor en España: “¿No les da vergüenza ofrecerme 10 céntimos, si saben que tengo 15 de gasto?”

Las claves

Las claves Generado con IA Salvador Fernández, agricultor cordobés, denuncia que le ofrecen 10 céntimos por kilo de cebolla cuando los costes de producción son de 15 céntimos. La importación de cebollas extranjeras durante la campaña española y la especulación de los mercados provocan precios bajos para los productores y altos para los consumidores. Las lluvias han reducido la producción de cebolla temprana y obligado a 'malvender' cientos de miles de kilos a precios muy bajos. El agricultor critica el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y pide a los consumidores que prioricen los productos nacionales.

El sector primario ha aprovechado miles de ocasiones para denunciar la tétrica situación a la que se enfrentan, recalcando los casos de competencia desleal a los que deben hacer frente con la importación de producto extranjero.

Salvador Fernández es agricultor de cebollas en Fuente Palmera, Córdoba. El jornalero aprovechó una entrevista con Cope para denunciar esta situación y recalcar que esto se ha juntado con una temporada marcada por las lluvias.

Además, Fernández ha denunciado que a todo esto se junta con una especulación por parte de los grandes mercados que compran el producto a precios irrisorios y lo mantienen elevados para los consumidores.

La situación del campo en España

Fernández confesó que cuenta con unas 20 hectáreas de cebolla donde plantan unas dos o tres variedades. Ahora bien, confesó que la rentabilidad realmente "es poniendo del bolsillo".

"Una hectárea de cebolla vale criarla entre 10.000 y 12.000 euros y este año más porque como ha llovido tanto ha habido que tratarla", expresó el agricultor que agregó que por este motivo tuvo que 'malvender' unos "400.000 o 500.000 kilogramos".

De esta manera explicó que con 'malvender' se refiere a que "se vende a esos precios de 10 céntimos y 12 céntimos". A esto se junta, que deben abaratar el precio porque coincide con la entrada masiva de cebollas de terceros países.

Así, el jornalero manifestó su enfado con que estas cebollas que provienen de varios países, entre ellos Nueva Zelanda, lleguen a España en el momento de la campaña

Con ello, reclamó que el Gobierno no tenga en cuenta las hectáreas sembradas en España: "Ellos tienen datos para saber que había sembrado muchas hectáreas de cebolla para suministrar a todos los lineales ¿Por qué traen esa cantidad de cebollas cuando va a empezar la campaña? Pues para tirar los precios".

"Esto pasa con la cebolla y con todos los productos, yo creo que lo hacen a propósito para tirar el mercado de los precios, porque traen la exportación cuando va a empezar la temporada aquí", expresó disgustado el agricultor.

Otro problema de esta temporada han sido las lluvias que ha llevado a que la producción de cebolla temprana pasen de ser "60.000 kilogramos" a "30.000, 40.000 y a 20.000 kilogramos".

"Los agricultores estamos bastante quemados, cada vez somos menos y la gente nueva no quiere entrar al campo porque cuatro señores se dedican a especular y vas al supermercado y las cebollas están a 2 euros y podría estar a 50 céntimos", explicó el jornalero exponiendo otro de los puntos que denuncian los agricultores: los especuladores.

Con esto, no dudó en expresar que hay un importante incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria hecha para prohibir la venta a pérdidas: "¿No les da vergüenza a los compradores ofrecerle a un agricultor 10 céntimos, si sabe que tiene 15 de gasto?", recalcó.

En vista de que las cebollas en los supermercados están a dos euros y en el campo valen nueve céntimos, el agricultor no dudó con llegar a una conclusión: "Aquí hay gente que se está forrando".

Finalmente, decidió enviar un mensaje a los consumidores: "Es importante que la gente se concienciara y no compraran productos de por ahí".