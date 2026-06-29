Paco Roca, dibujante de cómics: “Siempre que haya gente que necesite ayuda, habrá gente dispuesta a ayudar”

Las claves

Las claves Generado con IA Paco Roca recorre los lugares más afectados por la DANA en Valencia para conocer historias de solidaridad y reconstrucción. La catástrofe natural dejó al descubierto la fragilidad de las ciudades, pero también la capacidad de la comunidad para organizarse y ayudarse. La solidaridad espontánea de voluntarios, profesionales y vecinos fue clave en los primeros pasos hacia la recuperación. Iniciativas como 'Sumando Energías por Valencia' apoyan la reconstrucción de hogares, centros sociales y educativos, resaltando la importancia de la prevención ante futuros desastres.

Paco Roca (Valencia, 1969) es uno de los autores de cómic más reconocidos de España. Ganador del Premio Nacional del Cómic por Arrugas, gran parte de su obra ha explorado la memoria, las historias cotidianas y la vida de las personas corrientes.

Ahora cambia el papel y la tinta por el terreno para recorrer, de la mano de Fundación Naturgy, algunos de los lugares más afectados por la DANA y escuchar a quienes siguen trabajando para recuperar la normalidad.

Capítulo 3 (3): Gente dispuesta a ayudar

Capítulo 3 (3): Gente dispuesta a ayudar

La mayor catástrofe natural de la historia reciente de la región dejó al descubierto la fragilidad de lo que parecía seguro: las ciudades, el hogar y las rutinas que se daban por sentadas.

En apenas unas horas, las calles se transformaron en torrentes, infraestructuras esenciales quedaron inutilizadas y numerosas familias vieron cómo el agua arrasaba con una parte de sus vidas.

Sin embargo, entre los daños y la incertidumbre también emergió algo que permanecerá en la memoria colectiva de los valencianos: la capacidad de una comunidad para organizarse, ayudarse y salir adelante en los momentos más difíciles.

En cada gesto -los voluntarios que llegaron sin preguntar, los profesionales que sostuvieron los servicios esenciales y los vecinos que abrieron sus puertas a quien lo necesitaba- se dibuja una forma de reconstrucción que va más allá de lo material.

Esa solidaridad espontánea fue el primer paso de una recuperación que continúa hoy. Iniciativas como 'Sumando Energías por Valencia', impulsada por Fundación Naturgy, buscan precisamente acompañar ese proceso a largo plazo mediante actuaciones que contribuyan a reconstruir no solo edificios e infraestructuras, sino también oportunidades y proyectos de vida.

A lo largo de este recorrido, Paco Roca, dibujante de cómics valenciano, ha visitado algunos de estos proyectos.

Un centro social que se convirtió en punto de apoyo para las familias afectadas, un colegio que logró recuperar la normalidad tras meses de aislamiento y una casa que hoy puede volver a llamarse hogar gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, entidades sociales, empresas y vecinos.

En todas estas historias hay un elemento común: las personas. Según describe Paco: “Quizá nunca estemos del todo preparados para que se repita una situación como la que vivimos. Pero siempre habrá gente dispuesta a ayudar”.

El agua dejó su peor huella en Valencia, pero la recuperación ya ha empezado a escribir una nueva historia. Aun así, reivindica el historietista, “es importante, por un lado, volver a la normalidad y recuperar la vida, pero por otro también saber que puede volver a ocurrir y que hay que evitar eso cambiando infraestructuras, ampliando los cauces de los barrancos, no construyendo en zonas inundables”.

Porque la vuelta a la normalidad no ocurre solo cuando desaparece el agua. Continúa en cada hogar rehabilitado, en cada centro educativo que vuelve a llenarse de alumnos y en cada entidad social que recupera su capacidad para atender a quienes más lo necesitan.

Y esa recuperación es visible, concluye Paco, cuando “gente como Miguel vuelve a tener su casa amueblada de nuevo con cariño y vuelve a tener su horno en el que poder cocinar para su mujer”.