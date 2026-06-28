Miguel, vecino de un pueblo de 3.000 habitantes afectado por la DANA: “En mi casa el agua llegó hasta 8 metros de altura”

Paco Roca entrevista a Miguel, un vecino de Pedralba que perdió su casa en la DANA de octubre de 2024. Biel Aliño

Las claves

Las claves Generado con IA Las lluvias extraordinarias de la DANA anegaron y aislaron Pedralba, dejando casas como la de Miguel e Isabel con hasta 8 metros de agua. Miguel y su mujer lograron salir de su vivienda cuando el agua les llegaba al pecho y la calle se inundó por una ola de casi 12 metros. Vecinos, familiares y voluntarios acudieron para ayudar en la limpieza y recuperación tras la catástrofe. Fundación Naturgy, a través de su plan ‘Sumando Energías por Valencia’, rehabilitó la instalación eléctrica y repuso los electrodomésticos de la casa de Miguel e Isabel.

En Pedralba, las extraordinarias lluvias del 29 de octubre y la vulnerabilidad de su situación geográfica, en plena cuenca del río Turia, dejaron la localidad anegada y aislada durante varios días. En la casa de Miguel e Isabel, el agua llegó hasta 8 metros de altura.

Capítulo 3: La casa de Miguel e Isabel

Capítulo 3 (2): La casa de Miguel e Isabel

“Fue muy deprisa todo. Salí a la terraza a quitar la tapa del desagüe y de golpe y porrazo, ya tenía el agua por el tobillo. Me giré y es cuando vi que empezaba a salir el agua como un géiser. Salía por los servicios y cuando llegué a la puerta vi que apenas se podía abrir”.

Así relata Miguel Cataluña cómo vivió la noche de la DANA. Él y su mujer, Isabel, estaban descansando en el sofá de casa, viendo la televisión como una tarde cualquiera y, en cuestión de minutos tuvieron que tomar una decisión que lo cambiaría todo: salir o no de casa.

Cogieron lo más preciso y a duras penas abrieron la puerta, con el agua llegándoles ya por el pecho. Afortunadamente, lograron ponerse a salvo en casa de unos amigos, ya que más tarde esa noche, sobre las 12, explica Miguel, “llegó otra subida, la que venía del barranco de Chiva, que provocó una ola de casi 12 metros de altura y eso es lo que terminó de inundar todas las viviendas de la calle”.

En su casa, quedó inundado todo el piso de abajo, y el agua también alcanzó el suelo de la primera planta. Al día siguiente, al regresar, rememora Miguel: “No piensas en si has perdido un papel o la cartera, simplemente tienes que limpiar tu casa”.

En ese momento, recuerda, es “cuando nos asomamos a la calle y vemos a toda la gente del pueblo”. Vecinos y voluntarios, todo el mundo había salido a la calle para echar una mano.

Según relata, ”me quedo con los amigos y con los familiares, algunos que no veía desde hacía años y se presentaron aquí a ayudar. Eso no tiene precio”.

"Me quedo con los amigos y familiares que se presentaron aquí a ayudar" Miguel Cataluña, vecino de Pedralba

Pero no solamente llegó esa ayuda. A través de un amigo de su hijo, Miguel contactó con Cáritas y entonces llegó Gemma. “Vino aquí, estuvo mirando a ver qué era lo que necesitaba y fue ella la que nos puso en contacto con Fundación Naturgy”.

La Fundación, a través del plan ‘Sumando Energías por Valencia’, ha rehabilitado toda la instalación eléctrica de la casa y ha repuesto todos los electrodomésticos de la cocina de la casa de Miguel e Isabel.

El objetivo del plan ‘Sumando Energías por Valencia’ es rehabilitar energéticamente 600 viviendas pertenecientes a familias como la de Miguel e Isabel, en colaboración con entidades sociales o los Servicios Sociales de los ayuntamientos.

Hoy, más de un año y medio después, Miguel puede volver a cocinar en su casa con su familia.