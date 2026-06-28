Los expertos en vivienda coinciden: se puede construir en las azoteas de los edificios para paliar su escasez

Las claves

Las claves Generado con IA Expertos proponen construir viviendas en las azoteas para paliar la escasez de vivienda en ciudades. Esta fórmula permitiría financiar la rehabilitación energética de edificios mediante los ingresos de nuevas promociones. El estudio cita un caso práctico en el barrio de Arganzuela donde la construcción en cubiertas generaría beneficios económicos y nuevos pisos sin aumentar infraestructuras. La propuesta debe aplicarse siempre bajo el marco legal urbanístico y administrativo correspondiente.

Acceder a una vivienda se está convirtiendo en misión imposible para muchas familias, ya sea mediante compra o alquiler. Una de las razones es la escasez de inmuebles ante una demanda que no para de crecer.

Recientemente, el Clúster de la Edificación, conformado por expertos en vivienda, ha presentado el estudio ‘Financiación exitosa de la rehabilitación sin subvenciones’.

“El volumen de rehabilitación que necesitamos afrontar en los próximos años no es viable si depende exclusivamente de subvenciones”, afirma Julián Domínguez, integrante del Grupo de Trabajo del Clúster de la Edificación y CEO de CIP Arquitectos.

Y añade: “Es imprescindible explorar y desarrollar nuevas fórmulas de financiación que garanticen la viabilidad de las actuaciones”.

Pero más allá de la rehabilitación, de la mejora energética de los edificios, los expertos han puesto el foco en la creación de nuevas viviendas mediante una fórmula novedosa.

Azoteas

Entre las propuestas novedosas del estudio destaca aquella que hace mención a la creación de nuevas viviendas mediante pequeños incrementos de edificabilidad.

Esta fórmula, según relatan, permitiría generar ingresos asociados a esas nuevas promociones para financiar parte de las obras de rehabilitación. Al mismo tiempo, se incrementaría la oferta residencial en entornos urbanos ya consolidados.

“Si a la necesidad de rehabilitar el parque residencial existente le añadimos el problema actual de escasez de vivienda, se abre una oportunidad interesante: vincular las actuaciones de rehabilitación de barrios con la creación de nuevas viviendas”, señala Domínguez.

Y añade: “Incluso con incrementos moderados, en torno al 10% del número de viviendas, no sería necesario aumentar las infraestructuras existentes, lo que facilita su viabilidad”.

Nuevas viviendas que podrían desarrollarse, por ejemplo, y según el informe, “sobre las cubiertas de los edificios mediante sistemas industrializados ligeros, que requieren refuerzos estructurales limitados, o en espacios del propio barrio susceptibles de transformación”.

Eso sí, hacen la siguiente matización: “Esta alternativa debe articularse siempre dentro de los instrumentos urbanísticos y administrativos correspondientes, evitando confundir el aprovechamiento urbanístico con una simple venta de edificabilidad’”.

Caso práctico

El estudio pone un ejemplo basado en el barrio madrileño de Arganzuela. Se parte de un edificio tipo de 10 viviendas por portal y se plantea la construcción de una vivienda adicional en cubierta mediante sistemas industrializados ligeros.

Con una superficie estimada de 74,25 m², un precio de venta de 5.900 euros/m² y un importe de venta previsto de 438.075 euros, frente a un coste de promoción de 234.000 euros, la operación generaría 204.075 euros para financiar la rehabilitación energética del edificio.

Sumados los ingresos por CAEs (Certificados de Ahorro Energético), estimados en 62.400 euros, y una deducción fiscal de 15.555 euros, el modelo permitiría cubrir un coste de rehabilitación de 230.000 euros y arrojar un saldo positivo de 52.030 euros por edificio.

Escalado a un plan de barrio de 40 edificios, la actuación beneficiaría a 400 viviendas existentes, incorporaría 40 nuevas viviendas y alcanzaría un resultado agregado favorable superior a los 2 millones de euros.