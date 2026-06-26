Carlos, electricista, avisa: “Un aire acondicionado moderno no consume el 100% toda la noche, podría costar 1€”

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Llull, electricista, explica que los aires acondicionados modernos no consumen el 100% de energía toda la noche gracias a sus sistemas de autorregulación. Dejar el aire acondicionado encendido toda la noche puede ser más eficiente que encenderlo y apagarlo, ya que evita que el aparato tenga que trabajar más para enfriar la habitación de nuevo. El coste de usar un aire acondicionado moderno durante ocho horas puede rondar solo un euro, siempre que el aparato esté bien instalado y la vivienda tenga un buen aislamiento. El experto recuerda que el consumo depende también del aislamiento de la vivienda y la entrada de calor exterior, más que del propio aparato.

El verano, las altas temperaturas y las incesantes olas de calor traen consigo una preocupación muy grande: ¿A cuánto saldrá la factura de la luz, teniendo en cuenta que está el aire acondicionado encendido una gran parte del día?

Para resolver estas dudas, Carlos Llull, electricista e instalador de aires acondicionados, compartió en sus redes sociales un vídeo explicando por qué mantener el aire acondicionado encendido toda la noche es mejor que encenderlo y apagarlo.

El motivo detrás de esto, es que realmente los aires acondicionados modernos tienen sistemas de autorregulación, con lo cual es posible que una noche de ocho horas tengan un coste de tan solo un euro.

¿Cómo consume menos?

El electricista comenzó expresando, y con razón, que la respuesta a la pregunta de "¿Qué consume más? ¿Dejar el aire encendido toda la noche o apagarlo y volverlo a encender constantemente?", es una que "va a sorprender a muchísima gente".

Por eso mismo, decidió explicar la respuesta con un ejemplo: "Imagínate que son las 10 de la noche, la habitación está a 29 grados y programas el aire acondicionado a 24 grados, el equipo empieza a enfriar la estancia, alcanza la temperatura y reduce automáticamente su potencia, pero justo en ese momento decides apagarlo".

"La habitación volverá a calentarse, las paredes acumulan calor y a las tres de la mañana lo vuelves a encender porque te despiertas sudando", continuó ilustrando Llull.

Ahora bien, si una persona hace esto, ¿Qué ocurre?, explicó el experto que la consecuencia de esto es que "el aire acondicionado tiene que volver a trabajar muy fuerte para volver a enfriar otra vez la habitación".

De esta manera, el instalador aprovechó para desvelar que estos aparatos están hechos para consumir menos: "Los equipos inverter modernos no consumen el 100% toda la noche, ya que cuando alcanzan la temperatura se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos".

En otras palabras, los aires acondicionados modernos están hechos de manera que cuando llegan a una temperatura deseada y ya se ha enfriado la estancia, en vista de que mantener ese frío no cuesta tanto trabajo al aparato, se autorregula y consume menos energía.

"Por ejemplo, supongamos que tenemos una máquina de una potencia máxima de 1.000 W y supongamos un escenario bastante exigente durante una noche de ocho horas, podría llegar a costar alrededor de un euro en electricidad, sí, un euro", sentenció el instalador.

Asimismo, Llull expresó que "muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado, el problema es cuánto calor entra en la vivienda, porque si tienes poco aislamiento o el sol pegando todo el día, el equipo va a tener que trabajar más".

Finalmente, el instalador aprovechó para aconsejar que "cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado que consume muchísimo', recuerda que los equipos inverter modernos están diseñados precisamente para autorregularse".