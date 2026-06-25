España marca las normas: el documento que deben tener los menores para poder viajar al extranjero este verano

Las claves

Las claves Generado con IA El Ministerio del Interior recuerda que los menores que viajan al extranjero deben llevar un DNI o pasaporte en vigor, según el país de destino. Si el menor viaja sin sus representantes legales, necesita una autorización de viaje formalizada, además del documento identificativo. La autorización debe gestionarse ante Policía Nacional, Guardia Civil, notario, alcalde o juez, y requiere el consentimiento de ambos progenitores si conservan la patria potestad. Estas medidas pretenden agilizar los controles fronterizos y reforzar la seguridad de los menores durante los desplazamientos internacionales.

Con la llegada del verano y el inicio de las vacaciones escolares, miles de familias españolas ultiman sus planes para viajar al extranjero.

Sin embargo, antes de hacer las maletas conviene revisar la documentación necesaria, especialmente cuando los viajeros son menores de edad.

Precisamente con este objetivo, el Ministerio de Interior ha lanzado un recordatorio dirigido a padres y tutores para evitar problemas de última hora en aeropuertos y controles fronterizos.

¿Qué necesitan los menores para viajar al extranjero?

A través de sus redes sociales, Interior ha recordado que los menores que salgan de España deben llevar siempre un documento de identidad válido.

En concreto, es obligatorio disponer de un DNI en vigor o de un pasaporte en vigor, dependiendo de las exigencias del país de destino según su acuerdo con la Unión Europea y España.

No obstante, existe un requisito adicional que afecta a muchos desplazamientos habituales durante los meses estivales.

Cuando el menor viaja sin sus representantes legales, además de la documentación identificativa deberá contar con una autorización de viaje firmada.

Se trata de una situación frecuente durante el verano. Muchos adolescentes participan en cursos de idiomas en el extranjero, campamentos internacionales, intercambios culturales, competiciones deportivas o viajes organizados con amigos.

También es habitual que realicen desplazamientos acompañados por familiares distintos de sus padres, como abuelos, tíos o hermanos mayores. En todos estos casos, la autorización puede convertirse en un documento imprescindible.

Desde el Ministerio del Interior recuerdan que esta autorización no consiste en una simple carta redactada por los progenitores. Su nombre oficial es Declaración de permiso de viaje fuera del territorio nacional para menores y debe formalizarse con un procedimiento específico.

El trámite puede realizarse de forma presencial en dependencias de la Policía Nacional o de la Guardia Civil. Además, también existe la posibilidad de gestionarlo ante notario, alcalde o juez.

Como norma general, cuando ambos progenitores conservan la patria potestad, se exige el consentimiento de los dos para autorizar el viaje.

Las autoridades subrayan que este documento no sustituye en ningún caso al DNI ni al pasaporte. Se trata de una acreditación complementaria que debe presentarse junto con el resto de la documentación exigida para el viaje.

El aviso publicado por Interior no corresponde a ninguna novedad en ese sentido, más bien a una estrategia habitual de prevención coincidiendo con la conocida como 'Operación Verano', el periodo con mayor volumen de desplazamientos internacionales del año.

El objetivo es evitar situaciones que se repiten cada temporada: familias que llegan al aeropuerto sin la documentación correcta y descubren demasiado tarde que el menor no puede embarcar.

Además de agilizar los controles fronterizos, esta normativa tiene una finalidad de protección.

Las medidas están diseñadas para reforzar la seguridad de los menores y prevenir posibles casos de sustracción internacional, garantizando así que cualquier salida del país cuenta con la autorización de quienes ejercen legalmente su tutela.