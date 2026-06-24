El Gobierno cambia la norma para ciclistas y motoristas: nuevas multas a partir de octubre de 2026

Montaje de Pedro Sánchez (Matias Chiofalo / Europa Press) con un grupo de ciclistas (Pixabay).

Las claves

Las claves Generado con IA A partir del 1 de octubre de 2026, los ciclistas deberán llevar casco en todas las vías interurbanas y los riders también chaleco reflectante, con sanciones de 200 euros por incumplimiento. Los conductores que adelanten a ciclistas en vías interurbanas deberán reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite de la vía y cambiar completamente de carril donde haya más de uno. Los motoristas estarán obligados a usar guantes de protección en vías interurbanas y calzado cerrado en todas las vías; no cumplir estas normas supondrá multas de 200 euros. Se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho en caso de congestión, hasta 30 km/h y bajo señalización, y los cascos de ciclomotores deberán estar homologados obligatoriamente.

El Gobierno lo ha hecho oficial: a partir del 1 de octubre de 2026 cambia la norma, en concreto, el Reglamento General de Circulación. Y las novedades afectan sobre todo a ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Por ejemplo, y para estos últimos, se fija en los 15 años la edad mínima para conducir vehículos como patinetes eléctricos. También será obligatorio usar el casco y el chaleco reflectante tanto de noche como en condiciones de baja visibilidad.

A continuación, te contamos cuáles son las novedades que afectan tanto a ciclistas como a motoristas, y las sanciones que conllevan no ponerlas en práctica.

Ciclistas

Si ponemos el foco en los ciclistas, una de las novedades es que se suprimen las exenciones del uso del casco. Es decir, que todos deberán portarlo en las vías interurbanas.

Situación similar vivirán los riders. Estos, asimismo, además del casco, deberán utilizar el chaleco en todo momento. En caso contrario, y de no hacerlo, la sanción será de 200 euros por considerarse una infracción grave.

Los conductores de vehículos como coches, autobuses o camiones deberán saber que, a la hora de adelantar a los ciclistas en vías interurbanas, deberán reducir la velocidad en al menos 20 km/h respecto al límite existente de la vía.

Es decir, que si el límite de la vía es de 90 kilómetros por hora, para adelantar a un ciclista deberá hacerse como mucho a 70 kilómetros por hora.

Además, en calzadas con más de un carril por sentido, el conductor que adelanta debe cambiar completamente de carril, además de dejar la separación lateral de 1,5 metros.

En las vías urbanas, los ciclistas circularán preferentemente por el centro del carril. Asimismo, los conductores de vehículos a motor deberán dejar una separación mínima de 5 metros con los ciclistas que les precedan en el mismo carril.

Por último, en aquellas vías urbanas de un solo carril donde esté limitada la velocidad a 30 km/h o inferior, y previa señalización, la autoridad municipal podrá permitir la circulación de las bicicletas en los dos sentidos de circulación.

La finalidad de todas estas modificaciones en el Reglamento General de Circulación es la protección de los ciclistas.

Motoristas

Los motoristas deben saber que, a partir del próximo mes de octubre, será obligatorio el uso de guantes de protección para conductores y pasajeros de motocicletas y ciclomotores en vías interurbanas y calzado cerrado en todo tipo de vías.

De incumplir la norma, ambas situaciones se considerarán una infracción grave, con una sanción económica de 200 euros.

También se permitirá la circulación de motocicletas por el arcén derecho cuando exista congestión del tráfico, sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.

En el caso de los ciclomotores, los cascos tendrán que estar obligatoriamente homologados.

Asimismo, los riders deberán llevar el chaleco reflectante en todo momento. De lo contrario, la infracción se considerará grave y acarreará una sanción económica de 200 euros.