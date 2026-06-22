Más allá de las redes: Amazon Prime Video muestra a la verdadera Rocío Osorno en una nueva entrega de la serie de ‘Mi fin de semana perfecto’

La diseñadora y creadora de contenido abre las puertas de su vida más privada en dos capítulos en los que la veremos en su atelier, con sus hijos y confesando algún secreto.

Las claves

Las claves Generado con IA Amazon Prime Video estrena un documental sobre Rocío Osorno dentro de la serie 'Mi fin de semana perfecto'. El documental muestra el lado más personal de la influencer, incluyendo su vida cotidiana, su trabajo y su relación con su exmarido, Coco Robatto. Rocío Osorno se sincera sobre su boda traumática y aborda la posibilidad de volver a enamorarse de su exmarido. La producción ofrece una visión inédita de la vida real de Osorno, diferente a lo que suele mostrar en redes sociales.

¿Es posible volver a enamorarte de tu exmarido ? ¿O superar una boda traumática?

Hablamos de Rocío Osorno. Con más de una década en redes y 2,2 millones de seguidores en Instagram, la sevillana es una de las pioneras y mayores referentes de la moda en España, éxito que respalda también con su propia marca de ropa.

Pero ¿cómo es su vida real detrás de las pantallas? Amazon Prime Video nos invita a descubrir su lado más privado e inédito con el estreno, este lunes 22 de junio, del primer documental protagonizado por la diseñadora dentro de la serie Mi fin de semana perfecto.

A lo largo de dos capítulos veremos a la influencer en su faceta más cotidiana: jugando con sus hijos, disfrutando de una cena con amigos donde se habla sin tapujos de ligar, trabajando en su atelier o incluso preparándose un puchero para superar la resaca. Además, el documental muestra la sorprendente buena relación que mantiene con su exmarido, Coco Robatto.

Rocío Osorno y su exmarido, Coco Robatto.

En su entrevista más personal hasta la fecha, guiada por el periodista Pedro Jota Fernández, la creadora de contenido se abre como nunca, confesando por qué su boda fue un proceso traumático y respondiendo a la gran pregunta: ¿podría volver a enamorarse de él?

Porque una cosa es lo que vemos en las redes y otra muy diferente es la realidad. Descubre a la verdadera Rocío Osorno a partir de este 22 de junio en Amazon Prime Video.