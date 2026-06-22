Alberto, agricultor: "Empresas de España van a Marruecos a cultivar y lo traen aquí, pagando al trabajador con un bocadillo"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Tomás, agricultor riojano conocido como AgriBerto, denuncia la competencia desleal de empresas españolas que cultivan en Marruecos y venden en España aprovechando menores costes laborales. El sector agrícola español sufre por el aumento de costes de producción, la presión internacional y la falta de relevo generacional. AgriBerto reclama precios justos y condiciones de competencia equivalentes para todos los productos que llegan al mercado europeo. Además de gestionar 45 hectáreas y recuperar variedades tradicionales, AgriBerto anima a los jóvenes a valorar el oficio de agricultor.

La agricultura española atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas.

El aumento de los costes de producción, la presión de los mercados internacionales y la falta de relevo generacional son algunos de los desafíos que afronta el sector.

En este contexto, Alberto Tomás, conocido en redes sociales como AgriBerto, ha alzado la voz para denunciar lo que considera una competencia desleal que está poniendo en jaque a muchos productores nacionales.

Durante su participación en el podcast de Germán Agrolife - Agricultura sostenible, el agricultor riojano fue especialmente crítico con la deslocalización de parte de la producción agrícola hacia terceros países.

"Muchas empresas de España se van a Marruecos a cultivar y luego te lo traen aquí porque allá en Marruecos, perdón por la expresión, le dan un bocadillo al chico que lo está recolectando", afirmó.

Según explicó, los menores costes laborales permiten a algunas compañías obtener una rentabilidad mucho mayor, algo que dificulta enormemente la competitividad de quienes producen bajo las exigencias normativas europeas.

Tomás conoce de primera mano la realidad del campo. Natural de Quel, en La Rioja, estudió viticultura en Logroño y empezó su trayectoria profesional trabajando en una bodega.

Sin embargo, decidió emprender su propio camino y aprovechar las tierras familiares para incorporarse como joven agricultor hace más de una década.

Actualmente gestiona unas 45 hectáreas bajo un modelo de producción diversificado. En sus fincas conviven viñedos, almendros, olivos, ciruelos, brócoli y cerezas, estas últimas consideradas por él mismo como su cultivo favorito.

Además, ha impulsado la recuperación del pimiento del cristal de cuatro morros, una variedad tradicional de su localidad que estaba desapareciendo y que ahora comercializa tanto en fresco como en conserva bajo una marca propia.

La rentabilidad es precisamente una de sus principales preocupaciones. Aunque asegura que es posible vivir de la agricultura, reconoce que cada vez resulta más difícil. "Soy rentable, pero me ha costado mucho y además me cuesta mucho", explicó durante la entrevista.

El agricultor denuncia que los fertilizantes y el gasóleo agrícola han experimentado fuertes incrementos en los últimos años, reduciendo progresivamente los márgenes de beneficio de las explotaciones.

Sus críticas también alcanzan a la Política Agraria Común (PAC).

Para AgriBerto, el problema no se resuelve únicamente mediante ayudas económicas, sino garantizando precios justos para los productores y estableciendo condiciones de competencia equivalentes para todos los productos que llegan al mercado europeo.

"Yo quiero que mis cultivos se paguen y que no tengan una competencia desleal", sostuvo.

Otro de los ejemplos que utiliza para ilustrar las dificultades del sector es la llamada 'vendimia en verde', una medida que consiste en destruir parte de la cosecha para reducir la producción cuando existe un exceso de oferta.

El agricultor reconoce haber recurrido a esta práctica en alguna ocasión porque económicamente resultaba más rentable que vender la uva a determinados precios, aunque considera que se trata de una situación 'aberrante'.

Más allá de las reivindicaciones, AgriBerto se ha convertido en una de las voces más seguidas del sector agrícola en redes sociales. Su objetivo, asegura, es dar valor al producto local y animar a los jóvenes a descubrir un oficio que considera 'uno de los trabajos más bonitos y agradecidos que existen'.