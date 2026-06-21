Manuel Velasco: “El sorteo de Navidad vende más que toda la lotería de todo el año”

Las claves

Las claves Generado con IA El sorteo de Navidad representa el 33% del total de ventas de lotería anual en España, siendo el más importante del año. La distribución de décimos de Navidad a las administraciones se realiza habitualmente antes del 10 de julio y la campaña de ventas comienza en verano. Las zonas de costa lideran las ventas de lotería de Navidad durante el verano, especialmente en destinos turísticos como Benidorm y La Manga. Las administraciones pueden solicitar más décimos según sus ventas previas, pero la propiedad de los números es de Selae, no de la administración.

Los décimos de la lotería más famosa de España, la de Navidad, están a punto de ponerse a la venta. A falta de saber el día concreto (hay administraciones que lo sitúan el 29 de junio), cada año es a finales de junio o principios de julio cuando se pueden adquirir.

Lo que sí es cierto es que, tal y como señala Manuel Velasco, fundador de Translot102 (empresa dedicada a la compraventa de administraciones de lotería) es que “el reparto de décimos de Navidad a las administraciones se suele hacer antes del 10 de julio”.

Y añade: “El sorteo de Navidad vende más que toda la lotería de todo el año”. De hecho, la lotería de Navidad representa el 33% del total de ventas de la lotería; el sorteo del Niño, el 8%; la de los sábados, el 14%; y la de los jueves, el 4%.

Ventas en verano

Aunque todavía no está a la venta, es el verano la época donde se compra bastante lotería de Navidad. “Se distribuye desde hace años antes del 10 de junio, normalmente acompañada de una campaña de publicidad de Selae que invita a comprar en tu lugar de vacaciones”, apunta Velasco.

Para los más despistados, Selae es la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Y la campaña de publicidad a la que hace referencia es el famoso “¿Y si toca aquí?”.

En el verano, la zona donde más lotería de Navidad se vende es la costa. “La venta en interior es poco significativa.

Es más, como curiosidad, llegando ya la época invernal, si el frío se retrasa, las ventas de lotería de Navidad también lo hacen”, sostiene Velasco.

¿Por qué? “Porque el imaginario colectivo asocia estos décimos con el frío y con los puestos de castañas”, añade.

Sin embargo, la tendencia de venta en verano rompe con ese esquema. “Los décimos del Gordo se venden muy bien en costa, Benidorm, La Manga, Fuengirola... En estos destinos la mayor venta de lotería tiene lugar en agosto”, concreta Manuel Velasco.

Números abonados

Normalmente, y en el resto de sorteos del año, cada administración dispone de sus números, los conocidos como ‘abonados’. ”Salvo renuncia del lotero a un número, que suele ser algo raro”, indica el fundador de Traslot102.

Pero, en el caso del sorteo de Navidad, las distintas administraciones tienen que interactuar con Selae. Dicho de otra manera, se abre una ventana de 10 días para que soliciten los décimos. ¿Pueden pedir las cantidades que quieran? No.

“Si la administración vendió más de un 95% de lo que le enviaron en el ejercicio anterior, puede aumentar el pedido. Si vendió menos, es decir, si devolvió muchos décimos, le reducirán la consignación de números”, matiza.

Además, los números que se asignan en Navidad a una administración tienen su correlación con los que recibe a lo largo del año.

“Si durante el año tiene para el sorteo de los sábados, por ejemplo, las diez series del 22222, en Navidad muy probablemente tengas también ese número”, remarca Velasco.

Y concluye: “Se suele oír que tal lotería tal tiene este número y no es así. El número no le pertenece. No es propiedad de la administración sino de Selae”.