Un arquitecto avisa: “En una reforma bien organizada la mano de obra son 18.000€ y la cocina completa 5.000€”

Las claves

Las claves Generado con IA Un arquitecto afirma que una reforma integral bien planificada puede costar unos 30.000 euros en España. El presupuesto incluye 18.000 euros para mano de obra, 5.000-6.000 euros para la cocina y 3.500 euros para un baño de calidad. Para ajustar el coste es clave comparar precios de materiales, comprar con antelación y seguir un plan de trabajo definido. Contar con asesoramiento profesional ayuda a evitar fraudes y es recomendable debido a la complejidad de licencias y estado del piso.

Reformar una vivienda en España no tiene por qué convertirse en un gasto inasumible si se cuenta con la organización y planificación adecuadas.

De acuerdo con el arquitecto experto en reformas, Francisco Fernández, es posible llevar a cabo una reforma integral, eficiente y de calidad por un coste total aproximado de 30.000 euros.

A través de un presupuesto que desglosa elementos clave como la mano de obra, la cocina, el baño, el suelo y la pintura, se demuestra que es posible transformar una casa por mucho menos dinero que la gente suele imaginar.

Una reforma de 30.000 euros

Muchos españoles aprovechan el verano para reformar sus viviendas, por ello, Fernández que es asesor de reformas, decidió compartir un vídeo en sus redes sociales un desglose de costes de una reforma integral de una vivienda por menos de 30.000 euros.

"La realidad es que si lo haces bien, cuesta mucho menos de lo que te piensas (la reforma)", comenzó exponiendo el experto. De esta manera, expuso el desglose de gastos: "En mano de obra, una reforma bien organizada puede estar por unos 18.000 euros sin chapuzas o sin eternalizar una obra"

Así, agregó que "una cocina completa, funcional y bonita, te puede salir entre 5.000 y 6.000 euros". Y para tener un "baño bien hecho y de revista" explicó que es posible conseguirlo por 3.500 euros.

Por otro lado, instalar el suelo y volver a pintar la vivienda supondría unos "2.000 euros": "Si sumamos todos los elementos, incluso mano de obra, te saldría por unos 30.000 euros", comentó el experto.

¿Cómo se consigue esto?

Lo cierto es que llegar a estos precios no es algo que se consigue por arte de magia, sino que requiere un buen estudio de mercado para conseguir los mejores materiales al mejor precio.

Además, es recomendable comprar todo con antelación y mantener un plan de trabajo que permita tener una hoja de ruta de la reforma y, además, evitar llevarse sorpresas en el presupuesto.

Por otro lado, Fernández aconseja siempre contar con un acompañamiento profesional o un asesor en la reforma que evite que "no te den gato por liebre", un consejo que puede resultar crucial para evitar engaños o estafas.

Teniendo esto en cuenta, es importante saber cuánto es el presupuesto medio de una reforma en España. Dependiendo de los metros cuadrados de la vivienda, puede ir desde 36.000 euros hasta 120.000 euros, calculando entre 600 y 1.200 euros por metro cuadrado, según la plataforma inmobiliaria Idealista.

Así, otro factor a tener en cuenta es la antigüedad de las instalaciones y el estado del piso, además de las licencias y proyectos necesarios para llevar a cabo la reforma. Por esto, se recomienda contar con asesoría profesional.