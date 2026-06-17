Es oficial: los jóvenes españoles pueden comprar los billetes de bus y tren con el Verano Joven a partir del 18 de junio

Las claves

Las claves Generado con IA Los jóvenes de 18 a 30 años ya pueden descargar el código del Verano Joven para viajar en tren y autobús con descuentos desde el 18 de junio. Los descuentos alcanzan hasta el 90% en trenes de media distancia, trenes de ancho métrico y líneas de autobús estatales, y el 50% en Alta Velocidad, larga distancia e Interrail. El programa Verano Joven estará activo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026, y es válido para jóvenes nacidos entre 1996 y 2008, con nacionalidad española o residencia legal. No existen requisitos de renta para acceder a los descuentos, por lo que cualquier joven que cumpla la edad y residencia puede beneficiarse del programa.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado esta mañana en su cuenta de X (antes Twitter) que los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años ya pueden descargarse el código del Verano Joven para viajar por España y la Unión Europea por precios reducidos.

No obstante, aunque adquieran hoy el identificador en la página web del Ministerio, deberán esperar 24 horas para poder realizar la compra de los billetes de autobús, tren o Alta Velocidad y acogerse a descuentos de hasta el 90%.

Eso sí, los viajeros sólo podrán acogerse al Verano Joven entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026, por lo que no es válido para la recta final de este mes de junio.

¿Cuáles son los descuentos?

Según informa la web de Transportes, la rebaja del importe alcanza el 90% en trenes de media distancia convencional, trenes de ancho métrico y líneas de autobús estatales. En cambio, para la Alta Velocidad, los trenes de larga distancia convencional y el billete de Interrail -que facilita y abarata la movilidad por las fronteras europeas entre los jóvenes- la bonificación es del 50%.

Sé que muchos lo estáis esperando. Ya os podéis registrar en la web del Verano Joven y conseguir el código para viajar con descuentos de hasta el 90%.



Fácil, rápido y sencillo.https://t.co/iajDerNrwR pic.twitter.com/i1Fy5Un3ji — Óscar Puente (@oscar_puente_) June 17, 2026

Los requisitos para acceder al abono son haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, tener nacionalidad española o disponer de una residencia legal en España en el caso de los extranjeros.

Este servicio, tal y como explicó Óscar Puente en la rueda de prensa de la semana previa, tiene como objetivo facilitar que las personas más jóvenes y, a su vez, con menor poder adquisitivo, puedan disfrutar del periodo estival gracias a precios muy asequibles.

De hecho, el político vallisoletano remarcó que los viajes que se llevan a cabo durante la veintena se recuerdan toda la vida y que por eso este programa de política pública es uno de los que "mejor acogida ha tenido" por los jóvenes españoles.

Al mismo tiempo, también hay voces discrepantes. El Verano Joven 2026, impulsado por primera vez en 2023, no tiene ningún requisito de renta o patrimonio, por lo que cualquier persona que cumpla con las condiciones de edad y residencia puede descargarse el código.

Por lo tanto, la ayuda se extiende tanto a ciudadanos con alto poder adquisitivo como a aquellos que aún son dependientes económicamente y cuyos salarios son todavía básicos.