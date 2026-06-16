Raquel, ganadera: “Hay trabajos como este que la gente no quiere hacer, prefieren sus 8 horas y fiesta”

Las claves

Las claves Generado con IA Raquel Burillo, ganadera y técnica agropecuaria, alerta sobre la falta de relevo generacional en el sector primario español. La exigencia de horarios fijos y el deseo de ocio dificultan encontrar jóvenes dispuestos a trabajar en el campo, según Burillo. El sector agropecuario necesita entre 100.000 y 150.000 trabajadores temporales al año, pero parte de la cosecha se pierde por falta de mano de obra. Solo el 9% de los profesionales del campo en España tiene menos de 41 años, y se prevé que más de 600.000 agricultores se jubilen a partir de 2030.

Raquel Burillo se formó como técnica agropecuaria para continuar con la explotación familiar de ovejas de raza ojinegra. Hoy en día es ganadera y lanzó una importante advertencia sobre el futuro del sector primario en una reciente entrevista en el programa El campo es nuestro en Aragón TV.

Con la cercanía y experiencia que le da trabajar a diario con su ganado ovino en Alarcón, Burillo reflexiona sobre el profundo cambio de mentalidad en las nuevas generaciones, señalando que la exigencia de un horario fijo de ocho horas y el deseo de un ocio garantizado chocan con el sacrificio que requiere el campo.

Sus declaraciones ponen el foco en un problema estructural inminente: una alarmante falta de relevo generacional y de personal cualificado que amenaza con dejar desiertos trabajos esenciales para el motor agropecuario y la propia sostenibilidad alimentaria de la sociedad.

"La sociedad está cambiando"

Muchos ganaderos y agricultores han hablado sobre la problemática que supone la falta de relevo generacional en este sector, muchos lo atribuyen a que hay una falta de interés por parte de la población joven de entrar en el mundo del campo.

"De la manera en que estamos construyendo la sociedad, hay trabajos como este que la gente no quiere realizar porque son todos los días, haga calor o frío", comenzó exponiendo Burillo, "la gente prefiere sus ocho horas, su jornal y después fiesta".

En este sentido, la ganadera expresó que "creo que la sociedad está cambiando mucho y nos vamos a encontrar con trabajos para los que no habrá gente cualificada para realizarlos, y eso será un problema".

Lo cierto es que varios trabajadores del campo han confesado que temen que nadie se dedique a esta línea de trabajo principalmente porque parece ser que las prioridades de las personas jóvenes no coinciden con lo necesario para dedicarse a este estilo de vida.

Por ejemplo, Burillo habló sobre la dependencia al móvil y las redes sociales exponiendo que "creo que, en su justa medida, pueden ayudar (las redes sociales), pero una vez se abusa de ellas, pueden convertirse en un gran problema, sobre todo para quienes no tienen límite o no saben lo que están haciendo".

La ganadera no se aleja de la realidad, las redes sociales se han prohibido a menores de 16 años en países de la Unión Europea para protegerles de un mundo que tiene muy poca regulación y se considera peligroso: "Pueden incitarte a hacer cosas que no deberías y meterte en problemas serios, como con las casas de apuestas", comentó la ganadera.

Las organizaciones agrarias estiman que el campo español necesita entre 100.000 y 150.000 puestos de trabajo temporales a lo largo del año para afrontar las grandes campañas del sector como la vendimia.

Así, la escasez es tan aguda que en campañas recientes ya se está quedando alrededor del 10% de la producción de algunos cultivos sin recoger en los árboles por falta de brazos, lo que ha obligado al sector a depender de trabajadores extranjeros.

Entre otros datos, tan solo el 9% de los profesionales del campo en España tiene menos de 41 años y los informes advierten que más de 600.000 agricultores y ganaderos se jubilarán a partir de 2030.

De esta manera, advertencias como la de Burillo, al final, no solo suponen un socorro sino una búsqueda de la importancia, la formación y la dignificación del medio rural ante los retos de la sociedad actual.