Ya es oficial: los pensionistas por accidente laboral o enfermedad no recibirán paga extra este verano

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa. Marta Fernández Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los pensionistas por accidente laboral o enfermedad profesional no recibirán paga extra este verano, ya que sus pagas están prorrateadas en 12 mensualidades. Esta modalidad de cobro implica que estos pensionistas reciben una cuantía mensual más alta, pero no los dos pagos extraordinarios de junio y noviembre. El cálculo anual de ingresos para estos pensionistas es igual al de quienes reciben 14 pagas, simplemente la distribución es diferente. Para cobrar la paga extra de junio íntegra hay que haber sido pensionista durante todo el semestre; si no, se recibe solo la parte proporcional.

A las puertas del verano, la esperada paga extraordinaria de junio supone un alivio financiero para millones de beneficiarios de la Seguridad Social, aunque no todos la percibirán de la misma manera.

De esta manera, aquellos pensionistas cuyas prestaciones deriven de un accidente laboral o de una enfermedad profesional no recibirán este ingreso doble.

Esta excepción se suele confundir, pero en realidad responde a un sistema de prorrateo mensual que no afecta al total del dinero percibido al cabo del año.

¿Esto qué significa?

Esto no significa que estos pensionistas que se han jubilado por accidente laboral o enfermedad profesional van a cobrar menos dinero, solo cambia la manera de cobrarlo.

En estos casos específicos, la Seguridad Social prorratea las pagas extraordinarias a lo largo de 12 mensualidades ordinarias del año.

Esto se traduce en que reciben una mensualidad un poco más alta cada mes, por lo que su cómputo anual de ingresos es exactamente el mismo, pero no perciben los dos pagos adicionales concentrados en junio y noviembre.

La gran mayoría de los pensionistas en España reciben 14 pagas al año, con lo cual en el mes de junio cobra la mensualidad ordinaria más la paga extra de verano que es equivalente a una mensualidad completa.

Por ejemplo, si la pensión habitual de alguien son 1.200 euros, en el mes de junio cobrará un ingreso doble, es decir, 2.400 euros.

Aunque la normativa de la Seguridad Social estipula que el abono se realiza entre el 1 y 4 del mes siguiente, en este caso, principios de julio, la banca española suele adelantar los pagos a finales de junio.

La pensión máxima está situada en 3.359,60 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 47.034,40 euros anuales. Si un pensionista por accidente laboral está topado en el máximo, recibirá ese equivalente anual distribuido en 12 meses.

Por el contrario, la pensión mínima se sitúa en 936,20 euros mensuales, es decir, 13.106,80 anuales, para unidades unipersonales mayores de 65 años.

Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación en España llega a los 1.572 euros.

Con esto, para recibir la paga extra de junio de manera íntegra, es necesario haber sido pensionista durante el semestre completo, desde el 1 de diciembre hasta el 31 de mayo. De lo contrario, se cobra una parte proporcional al tiempo que se haya sido beneficiario de la pensión durante ese periodo.