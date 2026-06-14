Ya está confirmado: las aerolíneas no podrán cobrar a las familias por sentarse juntos pero sí por la maleta de mano

Las claves

Las claves Generado con IA La Unión Europea prohibirá a las aerolíneas cobrar a las familias por sentarse juntas en el avión, garantizando que menores y personas dependientes viajen acompañados. Las compañías podrán seguir cobrando por la maleta de mano en cabina, aunque el transporte de un artículo personal pequeño seguirá siendo gratuito. El precio mostrado al consumidor deberá incluir el coste del equipaje de cabina si está incluido en la tarifa, y quienes viajen sin maleta podrán acceder a descuentos. Se mantienen las compensaciones por retrasos: 250 euros para vuelos cortos, 400 euros para trayectos medios y 600 euros para larga distancia.

La Unión Europea ha dado un paso decisivo en la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos.

Tras años de negociaciones y más de una década de bloqueo, las instituciones comunitarias han alcanzado un acuerdo político que introduce nuevas garantías para los viajeros.

Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de cobrar a las familias por sentarse juntas en el avión, aunque la normativa no llega tan lejos en una de las cuestiones más controvertidas de los vuelos: el equipaje de mano gratuito.

El nuevo reglamento establece que las aerolíneas ya no podrán imponer un coste adicional para garantizar que los menores viajen junto a sus padres o tutores. La protección se extiende también a personas dependientes que necesiten viajar acompañadas.

Se trata de una reivindicación histórica de asociaciones de consumidores, que denunciaban que muchas compañías obligaban a pagar suplementos para evitar que los miembros de una misma familia fueran separados durante el vuelo.

Además, las aerolíneas deberán permitir que las familias que viajen con carritos infantiles puedan entregarlos en la puerta del avión y recuperarlos en el mismo punto al aterrizar, una medida que busca facilitar los desplazamientos con niños pequeños.

Sin embargo, el acuerdo no ha satisfecho a todos los países. España ha votado en contra del texto por considerar que no protege suficientemente el derecho de los pasajeros a viajar con equipaje de mano sin coste adicional.

El Gobierno defendía que los viajeros deberían poder transportar gratuitamente una maleta de cabina de tamaño razonable, una postura que finalmente no ha prosperado.

La reforma sí garantiza el transporte gratuito de un artículo personal que quepa debajo del asiento, como un bolso, una mochila pequeña o una funda para ordenador portátil. No obstante, las compañías podrán seguir cobrando por una maleta de mano que se coloque en los compartimentos superiores de la cabina.

A cambio, Bruselas ha introducido nuevas obligaciones de transparencia. El precio que se muestre inicialmente al consumidor deberá incluir el coste del equipaje de cabina cuando forme parte de la tarifa.

Asimismo, quienes viajen sin maleta podrán beneficiarse de descuentos, evitando así que paguen por un servicio que no utilizan. Otro de los aspectos más relevantes del acuerdo afecta a las compensaciones por incidencias en los vuelos.

La Unión Europea mantiene intacto el sistema actual, pese a que varios Estados miembros habían planteado flexibilizarlo. Los pasajeros seguirán teniendo derecho a reclamar indemnizaciones cuando sufran retrasos superiores a tres horas.

Las cuantías se mantienen en 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para trayectos intracomunitarios o de entre 1.500 y 3.000 km y 600 euros para vuelos de larga distancia.

La reforma también refuerza otros derechos. Los bonos ofrecidos como alternativa al reembolso no podrán tener fecha de caducidad ni condiciones desfavorables. Además, las compañías estarán obligadas a informar por correo electrónico a los pasajeros afectados por retrasos o cancelaciones sobre los pasos necesarios para reclamar sus derechos.

Si supera los últimos trámites parlamentarios previstos en las próximas semanas, la nueva normativa entrará en vigor doce meses después de su adopción definitiva y marcará una nueva etapa en la protección de millones de viajeros europeos.