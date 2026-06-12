Ya es oficial: los pensionistas que compatibilicen jubilación y trabajo por cuenta propia cobrarán un 25% de su pensión

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que permite a los jubilados compatibilizar la pensión con una actividad por cuenta propia. Quienes opten por esta modalidad recibirán el 25% de su pensión mientras trabajen como autónomos. Solo podrán acogerse quienes no hayan sido autónomos en los tres años previos a la jubilación y deberán comunicar el inicio y fin de la actividad a la Seguridad Social. Las cotizaciones realizadas durante este periodo no aumentarán la cuantía futura de la pensión reconocida.

La jubilación flexible da un paso más en España. El Gobierno aprobó el Real Decreto 416/2026, una norma que introduce cambios relevantes en el sistema de compatibilidad entre pensión y empleo.

El objetivo de esta medida es facilitar que quienes ya se han jubilado puedan regresar al mercado laboral sin perder por completo su prestación.

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de compatibilizar la jubilación flexible con una actividad por cuenta propia.

Hasta ahora, esta modalidad estaba asociada principalmente al trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial, pero la nueva regulación abre la puerta a que los pensionistas puedan desarrollar una actividad como autónomos bajo determinadas condiciones.

La norma establece que quienes opten por esta fórmula percibirán el 25% de la pensión de jubilación que tengan reconocida mientras mantengan la actividad profesional.

Se trata de una medida con la que el Ejecutivo pretende ampliar las opciones de reincorporación laboral para las personas jubiladas y aprovechar la experiencia de quienes desean seguir activos una vez finalizada su vida laboral ordinaria.

Sin embargo, no todos los pensionistas podrán acogerse a esta posibilidad. El real decreto fija como requisito indispensable no haber estado dado de alta como trabajador autónomo durante los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se generó el derecho a la pensión de jubilación.

Con esta condición se busca evitar que la nueva modalidad se utilice como una simple continuación de actividades profesionales ya existentes.

Además, los interesados deberán comunicar previamente a la entidad gestora de la Seguridad Social tanto el inicio como la finalización de la actividad por cuenta propia.

El incumplimiento de esta obligación puede tener consecuencias importantes, ya que las cantidades percibidas durante ese periodo podrían considerarse indebidas, obligando a su devolución e incluso dando lugar a posibles sanciones.

La reducción de la pensión comenzará a aplicarse desde el primer día del mes siguiente al inicio de la actividad compatible.

Del mismo modo, cuando el pensionista cese en su trabajo por cuenta propia, recuperará el cobro íntegro de la prestación desde el primer día del mes siguiente al fin de la actividad.

La normativa también aclara cómo afectan estos cambios a los complementos asociados a la pensión. El complemento por maternidad o para la reducción de la brecha de género se mantendrá, aunque se reducirá en la misma proporción que la pensión.

En cambio, durante el periodo de compatibilidad no se podrá percibir el complemento destinado a garantizar las pensiones mínimas.

Otro aspecto relevante es que las cotizaciones realizadas durante esta etapa no servirán para aumentar la cuantía de la pensión ya reconocida. Es decir, aunque el pensionista continúe cotizando mientras trabaja como autónomo, esas aportaciones no generarán una mejora futura de la prestación.

Con esta reforma, que sustituye la regulación vigente desde 2002, el Gobierno pretende ofrecer un marco más flexible y adaptado a las nuevas realidades laborales, favoreciendo que la prolongación de la vida activa sea una decisión voluntaria y compatible con el sistema público de pensiones.