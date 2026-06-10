Jaime Salvá, arquitecto: “Cerrar la terraza aumenta metros cuadrados, pero elimina luz y ventilación”

Las claves

Las claves Generado con IA El arquitecto Jaime Salvá advierte que cerrar terrazas o balcones para ganar espacio elimina luz natural y ventilación, afectando el bienestar en la vivienda. La eliminación de balcones puede alterar la entrada de luz solar directa y reducir la ventilación cruzada, comprometiendo el confort interior. Salvá recuerda que este tipo de reformas suelen requerir permisos específicos y pueden no ser legalmente viables según la Ley de Propiedad Horizontal. Conservar el balcón aporta profundidad y un espacio exterior de desconexión, elementos clave para la habitabilidad.

Con la llegada del verano, muchos españoles se trasladan a sus casas de verano y aprovechan para realizar reformas en su vivienda habitual.

Así, el arquitecto Jaime Salvá habló con la revista Interiores sobre estas reformas y cómo en ocasiones una decisión errónea puede costar partes esenciales de la vivienda.

En concreto, advirtió sobre algunos cambios que pueden ganar metros cuadrados en la vivienda, pero obligan a renunciar a elementos esenciales como la luz natural y la ventilación.

Errores en las reformas

El arquitecto fundador del estudio Jaime Salvá, Arquitectura & Interiorismo, advirtió sobre un error muy común a la hora de reformar una vivienda: cerrar las terrazas o balcones con la intención de ganar metros cuadrados.

Lo cierto es que este tipo de reformas son comunes teniendo en cuenta que en ciudades como Madrid los pisos suelen ser estrechos y, sobre todo si son antiguos, tienen una distribución del espacio que hace que parezcan aún más pequeños.

Por ello este tipo de reformas para optimizar el espacio son muy comunes. Sin embargo, según comentó el arquitecto, "aunque pueda parecer una solución para aumentar metros cuadrados, cerrar la terraza o balcón de tu casa puede ser un error si elimina así los espacios exteriores que aportan luz y ventilación".

Lo cierto es que al eliminar el espacio de transición exterior, la entrada de luz solar directa suele verse alterada o reducida, lo que perjudica la luminosidad general y el bienestar dentro de la vivienda.

Por otro lado, el balcón o terraza actúa como un pulmón para la casa. Al cerrarlo, se puede perder una ventilación cruzada eficiente, afectando la calidad del aire y la regulación térmica natural de las habitaciones.

"Es fácil olvidar la importancia de la luz natural y el flujo de aire en una vivienda. Las reformas mal planeadas pueden reducir estos elementos tan esenciales", explicó el arquitecto.

Eliminar un balcón no solo desaparece un pequeño espacio exterior para conectar con el entorno, sino que se compromete el confort y la habitabilidad interior al alterar estas condiciones climáticas y lumínicas tan básicas.

Además del confort, el arquitecto recalcó otra cuestión a tener en cuenta relacionada con la legalidad de dichas obras: "Este tipo de intervenciones suele requerir permisos específicos y puede no ser legalmente viable", comentó Salvá.

Lo cierto es que dependiendo de las obras, es posible que no estén permitidas, ya que la Ley de Propiedad Horizontal no permite que se realicen cambios o alteraciones en la configuración exterior del edificio y en ocasiones cerrar un balcón puede ser considerado una alteración de este tipo.

De esta manera, el arquitecto fue directo expresando que hay que tener cuidado con este tipo de reformas que en un inicio pueden parecer una solución inteligente, pero a la larga, pueden acabar perjudicando los elementos más esenciales de la vivienda. Además, muchas veces conservar un balcón puede aportar una sensación de profundidad y un espacio de desconexión.