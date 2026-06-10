Un experto inmobiliario avisa: "Si dudas entre comprar o esperar, compra ahora. No se va a construir más ni hay burbuja"

Las claves

Las claves Generado con IA El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez recomienda comprar vivienda ahora ante la escasez de oferta y descarta la existencia de una burbuja. El precio de la vivienda en España ha subido un 12,9% interanual y acumula 44 trimestres consecutivos de alzas, según el INE. Las viviendas de menos de 300.000 euros se venden rápidamente, mientras que en el segmento de lujo se observan leves correcciones en los precios iniciales. La falta de nueva construcción y la tensión en el mercado del alquiler sostienen la demanda de compra y mantienen altos los precios.

¿Es mejor comprar una vivienda ahora o esperar a que los precios bajen? La pregunta se repite cada vez con más frecuencia entre quienes buscan vivienda en España.

El encarecimiento del mercado, la caída de algunas compraventas y los constantes titulares sobre un posible cambio de ciclo han alimentado la incertidumbre.

Sin embargo, para Sergio Gutiérrez (@sergio_excellence_circle), experto inmobiliario, la respuesta es clara: "Si dudas entre comprar o esperar, compra ahora. No se va a construir más ni hay burbuja".

Su reflexión llega en un momento especialmente complejo para el mercado residencial. Los precios de la vivienda continúan marcando máximos históricos.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda ha aumentado un 12,9% interanual y acumula ya 44 trimestres consecutivos de subidas.

A pesar de ello, Gutiérrez reconoce que existen diferencias importantes según el segmento del mercado. "En la vivienda de más de 500.000 euros se está frenando el mercado y comenzamos a ver correcciones de precio porque la gente ya no quiere pagar tanto", explica.

Sin embargo, matiza que esas rebajas suelen afectar únicamente a los precios iniciales anunciados en los portales inmobiliarios.

"Cuando corrige levemente el precio, se vende porque sigue teniendo demanda. Estaba cara en los portales, pero eso no significa que estén bajando los precios reales de compraventa", señala.

La situación es muy distinta en el segmento más asequible. Según el experto, las viviendas de menos de 300.000 euros siguen encontrando comprador en cuestión de días. "Se vende todo", afirma.

Aunque las estadísticas muestran una reducción en el número de operaciones, Gutiérrez sostiene que no se debe a una falta de interés por parte de los compradores, sino a un problema mucho más profundo: la escasez de oferta.

"Sí es verdad que ahí están bajando las compraventas, pero es porque no hay oferta disponible ni se la espera. Si el panadero tiene menos harina, venderá menos pan. Pero seguirá teniendo cola en la puerta", resume.

Los datos del sector respaldan parte de este diagnóstico. Uno de los principales problemas del mercado español es el déficit crónico de vivienda.

La creación de nuevos hogares avanza a un ritmo muy superior al de la construcción de nuevas viviendas, mientras que factores como la falta de suelo finalista, la escasez de mano de obra especializada y el aumento de los costes de construcción siguen limitando la oferta.

Al mismo tiempo, el mercado del alquiler atraviesa una de las etapas más tensionadas de las últimas décadas. Según FUNCAS, cerca de la mitad de los hogares jóvenes viven de alquiler y destinan alrededor del 30% de sus ingresos únicamente al pago de la renta.

Si se añaden suministros y otros gastos asociados, el esfuerzo económico puede alcanzar entre el 35% y el 40% de sus ingresos.

Para Gutiérrez, esta situación está empujando a muchos inquilinos hacia la compra en cuanto tienen la oportunidad. "Con los precios actuales del alquiler, el inquilino, en cuanto puede, compra", afirma.

Por ello rechaza las comparaciones con la burbuja inmobiliaria de 2008. A su juicio, el problema actual no es un exceso de oferta o una demanda artificial, todo lo contrario. "Compra y no esperes. Aquí no hay burbuja ni se la espera", concluye.

Mientras la construcción sigue sin responder al ritmo que exige la demanda, el debate sobre si comprar o esperar continúa abierto.

Sin embargo, para este experto inmobiliario, la dirección del mercado parece clara: la falta de vivienda seguirá sosteniendo los precios durante los próximos años.