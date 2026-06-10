Ya entró en vigor: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a los perros solos encerrados dentro del coche

Imagen de archivo de un perro en un coche. iStock

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar perros solos en coches cerrados, considerando esta práctica una infracción sancionable. No existe un tiempo mínimo tolerado: incluso dejar al perro cinco minutos en el coche puede ser sancionado si hay riesgo para el animal. Las multas por incumplir la normativa pueden llegar hasta los 50.000 euros y, en casos graves, incluir penas de prisión e inhabilitación. La ley reconoce a los animales como seres sintientes y busca evitar situaciones de riesgo, como el golpe de calor, que pueden resultar letales para los perros.

Dejar al perro dentro del coche mientras se hace una compra rápida, se entra a una sucursal bancaria o se acude a una cita breve ha sido durante años una práctica habitual para muchos propietarios.

Sin embargo, desde la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, esta conducta ha dejado de ser una simple imprudencia para convertirse en una infracción que puede acarrear importantes sanciones económicas e incluso consecuencias penales en los casos más graves.

La medida está recogida en la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, una norma que supuso un cambio significativo en la forma de entender la relación entre las personas y sus mascotas.

La legislación reconoce a los animales como seres sintientes y establece nuevas obligaciones destinadas a garantizar su protección y bienestar.

La ley no impide viajar con perros en el vehículo, siempre que se respeten las normas de seguridad vial y se utilicen los sistemas de retención adecuados.

Lo que sí prohíbe expresamente es mantener a los animales de compañía dentro de vehículos cerrados cuando las condiciones puedan poner en peligro su vida o su integridad física.

Uno de los aspectos más relevantes de esta regulación es que no existe un tiempo mínimo de tolerancia. En la práctica, esto significa que el argumento de "solo serán cinco minutos" carece de validez si las circunstancias ambientales representan un riesgo para el animal.

El criterio determinante no es el tiempo transcurrido, sino el peligro objetivo al que queda expuesta la mascota.

La razón de esta prohibición se encuentra en los riesgos asociados al llamado efecto invernadero. Durante los meses más cálidos, la temperatura en el interior de un coche estacionado al sol puede dispararse en cuestión de minutos.

Aunque en el exterior se registren temperaturas moderadas, el habitáculo puede superar fácilmente los 40 grados en menos de diez minutos. Los perros son especialmente vulnerables a estas situaciones.

A diferencia de los seres humanos, no regulan su temperatura corporal mediante la sudoración, sino principalmente a través del jadeo y de las almohadillas de las patas.

Esta limitación hace que puedan sufrir golpes de calor en muy poco tiempo, una situación que puede derivar en daños irreversibles e incluso en la muerte.

La ley también desmonta uno de los argumentos más utilizados por algunos propietarios: dejar una ventanilla ligeramente abierta. Los expertos advierten de que esta medida no evita el aumento extremo de la temperatura en el interior del vehículo ni elimina el riesgo para el animal.

En cuanto a los vehículos más modernos equipados con sistemas de climatización permanente o funciones específicas para mascotas, como algunos modelos eléctricos que mantienen una temperatura constante en el habitáculo, la situación es más compleja.

Aunque técnicamente el animal podría encontrarse en condiciones seguras, las autoridades recomiendan actuar con prudencia para evitar malentendidos o intervenciones preventivas.

Las consecuencias de incumplir la normativa pueden ser muy elevadas. Si la conducta compromete gravemente el bienestar del animal, las multas pueden oscilar entre 10.001 y 50.000 euros.

Cuando la negligencia provoca daños irreparables o la muerte del perro, las sanciones administrativas pueden alcanzar los 200.000 euros.

Además, en los casos más graves también pueden aplicarse las modificaciones introducidas en el Código Penal. Si el animal fallece como consecuencia de la actuación del propietario, este podría enfrentarse a penas de prisión de entre 6 y 18 meses, así como la posible inhabilitación para tener animales.

Con esta normativa, el legislador pretende reforzar la protección de las mascotas y erradicar una práctica que, especialmente durante el verano, sigue representando un grave riesgo para la salud y la vida de miles de animales.