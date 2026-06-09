Nacho Rodríguez, arquitecto: "Tengo compañeros graduados que hacían 50 h semanales por 1.200 €, es un trabajo precario"

El arquitecto Nacho Rodriguez en el podcast 'Alzados y caidos con Marta Soler'.

Las claves

Las claves Generado con IA Nacho Rodríguez, arquitecto valenciano, denuncia la precariedad laboral que afrontaron muchos jóvenes tras la crisis de 2008. Rodríguez destaca que muchos arquitectos trabajaban 50 horas semanales por 1.200 euros, y critica que la vocación sirva de excusa para aceptar malas condiciones. Tras experiencias laborales fuera de la arquitectura, emprendió transformando locales en apartamentos turísticos, priorizando la salud mental y la estabilidad financiera. Defiende que el éxito no solo depende del esfuerzo individual y reconoce la importancia del apoyo familiar y el contexto en su trayectoria.

La imagen tradicional del arquitecto suele estar asociada a la creatividad, el prestigio profesional y grandes proyectos urbanísticos.

Sin embargo, la realidad laboral que vivieron muchos jóvenes arquitectos en España tras el estallido de la burbuja inmobiliaria fue muy diferente.

Así lo explica Nacho Rodríguez, arquitecto y emprendedor valenciano, durante su participación en el podcast Alzados y Caídos con Marta Soler.

Rodríguez reconoce que nunca sintió una vocación especial por la arquitectura. Creció en una familia de clase media acomodada con padres arquitectos y acabó estudiando la carrera casi por inercia.

Lo que en un primer momento parecía una falta de pasión terminó convirtiéndose, según él, en una ventaja.

"Para mí ha sido un lujo no tener vocación", afirma. "He visto compañeros de carrera bastante fastidiados porque sentían vocación y sí o sí tenían que dedicarse a la arquitectura. Y eso, en muchos casos, significaba precariedad".

La crisis económica de 2008 golpeó de lleno al sector. Cuando Nacho terminó sus estudios, las oportunidades laborales escaseaban y muchas de las que existían ofrecían condiciones muy alejadas de las expectativas de quienes acababan de pasar años formándose.

"Grandes estudiantes de mi generación estaban trabajando como arquitectos, haciendo 50 horas a la semana y cobrando 1.200 euros. En ningún momento tuve un problema en decir que no quería. Me parecía esclavismo", asegura.

A su juicio, existe un problema estructural en determinadas profesiones vocacionales. "Es un sector donde la vocación justifica la precariedad", indicó.

Mientras muchos de sus compañeros intentaban abrirse camino en estudios de arquitectura, él optó por una vía completamente distinta.

Durante un tiempo trabajó como comercial de muebles de lujo, una experiencia que recuerda con satisfacción. Contaba con un salario competitivo, un entorno laboral saludable y un trabajo que le permitía mantener una buena calidad de vida.

Su visión sobre el dinero y el riesgo también está marcada por una experiencia familiar traumática. Durante la crisis financiera, sus padres sufrieron graves problemas económicos tras la quiebra de un promotor inmobiliario.

La situación dejó una importante deuda y generó una gran tensión emocional en su entorno familiar. "Vi la ansiedad y la depresión que provocaba el miedo a perder la vivienda", ha explicado en varias ocasiones.

Aquella experiencia le llevó a desarrollar una fuerte aversión al endeudamiento excesivo y a priorizar siempre la tranquilidad financiera.

En 2018 decidió emprender. Con unos ahorros cercanos a los 20.000 euros comenzó a desarrollar un modelo de negocio basado en la compra de locales comerciales para transformarlos en apartamentos turísticos legales en Valencia.

El proyecto fue creciendo gracias a la participación de socios inversores y a una estrategia muy clara: minimizar el riesgo financiero siempre que fuera posible.

Actualmente, sin embargo, se encuentra en una etapa diferente.

La moratoria existente en Valencia sobre nuevos proyectos turísticos ha frenado parte de su actividad, aunque también reconoce que ha sido una decisión personal desacelerar el crecimiento de la empresa.

Para Rodríguez, el éxito no consiste en acumular cada vez más propiedades o aumentar indefinidamente la facturación. Su prioridad es disponer de tiempo y mantener una buena salud mental.

Una filosofía que contrasta con muchos discursos habituales sobre emprendimiento. Además, se muestra especialmente crítico con la idea de que todo éxito depende exclusivamente del esfuerzo individual.

Reconoce abiertamente que ha contado con el apoyo económico, técnico y emocional de sus padres y considera que ignorar el peso del contexto y la suerte es una visión distorsionada de la realidad.

Su historia es la de alguien que decidió apartarse del camino que parecía marcado, cuestionar las reglas de su sector y construir una carrera profesional propia, incluso cuando eso significó renunciar a una profesión para la que se había formado durante años.