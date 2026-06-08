Lourdes y Carla, católicas de 23 años: "Creo que muchos jóvenes están buscando algo más allá de lo material y lo inmediato"

Una persona sostiene un rosario en la mano durante la llegada del Papa León XIV a la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima. A. Pérez Meca Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La visita del Papa León XIV a Madrid reunió a miles de jóvenes y reavivó el interés por la espiritualidad en la ciudad. Lourdes y Carla, dos jóvenes católicas, relatan cómo su fe les ayuda a encontrar esperanza, estabilidad y sentido en sus vidas. Ambas coinciden en que cada vez más jóvenes buscan respuestas trascendentes ante la incertidumbre y superficialidad de la sociedad actual. Destacan la importancia de la dimensión espiritual y el mensaje del Papa de dignidad, inclusión y esperanza para todos.

El pasado fin de semana Madrid vivió unas jornadas bastante intensas con la visita del Papa León XIV. La mayoría de los madrileños podrán coincidir en que en la ciudad se respiró un ambiente muy distinto al usual, como si la espiritualidad y la fe del pontífice se contagiase a cada rincón de la capital.

En su visita, uno de los eventos más multitudinarios fue la vigilia en Plaza Lima donde miles de jóvenes llenaron el Paseo de la Castellana y escucharon el mensaje de León XIV. Así se evidencia la proliferación de la religión entre los jóvenes españoles.

De esta manera, EL ESPAÑOL habló con Lourdes y con Carla, dos jóvenes católicas que no solo recibieron la visita del pontífice con mucha ilusión, sino que han querido compartir cómo perciben la religión y qué significa la visita del Papa para ellas.

"La fe me da esperanza"

Una de las grandes cosas en las que coincidieron las dos jóvenes es que "la fe tiene un papel importante en mi día a día". Ambas buscan involucrar a Dios en su rutina, en el caso de Carla esto supone escuchar música de grupos católicos o "leer unas páginas de algún libro relacionado con la fe".

A pesar de que ahora comparten esta idea de "tener a Dios presente en mi día a día", como expresó Lourdes, el camino que las ha llevado hasta allí difiere completamente.

En el caso de Lourdes, comentó que siempre ha sido creyente, ya que su familia tiene la fe presente en sus vidas, pero era algo que seguía por inercia; sin embargo, en la adolescencia comenzó a hacerse preguntas sobre esta fe y si realmente era algo suyo o algo heredado.

"Fue entonces cuando decidí profundizar más, acudir a retiros, convivencias y espacios de formación que me ayudaron mucho. No hubo un momento exacto en el que empezara a creer, pero sí un momento en el que pasé de tener una fe heredada a una fe elegida y trabajada personalmente", comentó a EL ESPAÑOL la joven de 23 años.

Por el contrario, el viaje de Carla destaca por haber sido una fe elegida desde el primer momento: "En mi casa nadie me ha inculcado el catolicismo como tal, aunque en realidad todos compartimos esos valores. Mi camino de la fe ha sido un poco diferente al típico: Me bauticé por decisión propia a los 7 años, hice mi Primera Comunión con 17 años y, acto seguido, me confirmé", explicó.

Aunque con caminos diferentes, ambas jóvenes vuelven a coincidir en el camino, al estar en una continua búsqueda de respuestas y de comprender mejor esta sensación de querer estar más cerca de Dios.

"He vivido una fe muy libre, sin que nadie me la impusiera, y eso también me ha hecho tener más ganas aún de continuar la búsqueda, cuidar la espiritualidad y seguir profundizando en mi relación con Dios", comentó Carla.

Justamente esta curiosidad por comprender el mundo en un plano más espiritual es lo que ha llevado a que cada vez más personas jóvenes se acerquen a la religión: "Creo que muchos jóvenes están buscando algo que vaya más allá de lo material o de lo inmediato", expresó Lourdes.

"Estamos creciendo en un tiempo complicado y marcado por diferentes temas que nos llevan a tener una serie de carencias. Algunos de estos son las redes sociales, la ansiedad, la depresión, la comparación constante con los demás o la incertidumbre sobre el futuro; todo esto puede llevarnos a sentirnos vacíos y faltos de sentido, y a veces nos lleva a caer en tentaciones", completó Carla.

Así, la joven continuó señalando que "creo que en medio de todo este ruido, cada vez más personas sienten la necesidad de pararse a reflexionar y preguntarse qué es lo realmente importante en la vida y la fe nos permite tener un espacio para la reflexión, la introspección, el encontrarnos (o reencontrarnos) con uno mismo y con los demás".

De esta manera, Carla resumió esta idea en una sola frase, explicando que los jóvenes "buscan algo que les ayude a vivir la vida con mayor plenitud y esperanza".

Por esto mismo, tanto Carla como Lourdes invitan a que la gente joven se adentre en el mundo de la espiritualidad: "Más allá de las creencias concretas de cada persona, pienso que es importante que los jóvenes tengan una dimensión espiritual y se hagan preguntas sobre el sentido de la vida, quiénes son y qué quieren aportar al mundo", comentó Lourdes.

El "creer en algo" permite a las personas "mirar más allá de nosotros" y a vivir la vida con agradecimiento y con un sentido, según comentó Carla, y una vez más, ambas jóvenes coinciden en una cosa: la estabilidad.

"En mi experiencia, creer en Dios ayuda a encontrarle sentido, esperanza y una mayor plenitud a la vida", manifestó Carla, a lo que Lourdes corroboró esta sensación explicando que "en mi caso, la fe en Dios me da una esperanza y una estabilidad que son muy valiosas en una sociedad donde muchas veces todo parece rápido, incierto y superficial".

"Formamos parte de una comunidad"

Al ser preguntada sobre cómo recibe la visita de León XIV, Lourdes no dudó en expresar que "la recibo con mucha ilusión, la visita de un Papa siempre es un acontecimiento importante para los católicos porque nos recuerda que formamos parte de una comunidad mucho más grande que nuestras parroquias y grupos cercanos".

León XIV supone una "nueva etapa" para la Iglesia católica con lo cual muchos tenían la expectación de escuchar su mensaje que supondrá la brújula de su pontificado.

Sin embargo, en su agenda el Papa ha dejado claro su interés de acercarse y encontrarse con jóvenes, inmigrantes e incluso presos. "Me parece un enfoque súper acertado, cuando pienso en temas como este, siempre me viene a la cabeza la misma pregunta: ¿Qué habría hecho Jesús? Pues se habría acercado a todas estas personas", señaló Carla.

Lourdes también comentó que el hecho de que el Papa ponga el foco en estos grupos "me parece una forma muy concreta de recordar que nadie debe quedar excluido y que toda persona tiene una dignidad que merece ser reconocida".

Tras todo esto, surge la duda: ¿Qué le gustaría a la gente joven que transmitiese el Papa? "Me gustaría que transmita un mensaje de esperanza (...), me gustaría que recordara que ninguna persona está sola, que cada vida tiene un valor y que siempre existe la posibilidad de construir una sociedad más humana y fraterna", confesó Lourdes que este último fin de semana, al igual que Carla, pudo vivir la mística experiencia de escuchar a León XIV en la misa y la vigilia de jóvenes.

Y así, finalmente, ambas jóvenes coinciden en una cosa más en su variado, pero a la vez parecido, viaje de la fe y la espiritualidad: en un mundo donde reina la polarización, la incertidumbre y la superficialidad, la respuesta está en mirar dentro de uno mismo y encontrar un sentido en medio del caos.