Las huellas de la DANA 500 días después (3): Los voluntarios

El historietista Paco Roca recorre las huellas que dejó la mayor catástrofe natural de la historia reciente de la región de la mano de Fundación Naturgy y su plan ‘Sumando Energías por Valencia’.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación San Juan de Dios lideró la gestión del voluntariado tras la DANA para canalizar la ayuda a familias afectadas. Enrique Blas, coordinador de respuesta de la FSJD, adaptó su labor diaria para responder con inmediatez ante la crisis. La plaza de la Iglesia de la Torre se llenó de voluntarios, afectados y entidades colaboradoras en los días posteriores al desastre.

Capítulo 1 (3): Los voluntarios

Tras la DANA, la Fundación San Juan de Dios se volcó en la gestión del voluntariado y en la canalización de ayuda para las familias afectadas. Personas como Enrique Blas, coordinador de respuesta a la DANA de la FSJD, transformaron entonces su labor diaria en una respuesta inmediata ante una crisis sin precedentes.

Paco Roca entrevista a Enrique Blas, coordinador de respuesta a la DANA de la FSJD.