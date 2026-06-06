Zacarías, pastor de ovejas: "Parece que han querido que España sea solo turística y que desaparezca el sector primario"

Las claves

Las claves Generado con IA El pastoreo en España sufre una grave pérdida de relevancia debido a la falta de relevo generacional y la baja rentabilidad. Solo quedan entre 80.000 y 90.000 pastores de ovino y caprino en el país, reflejando un claro retroceso del sector. Zacarías, pastor del Pirineo, alerta sobre la importancia del sector primario y advierte del riesgo de depender de otros países para la alimentación. Defiende la ganadería extensiva por su papel medioambiental y aboga por priorizar la calidad del producto frente a la producción en masa.

Mientras España bate récords de turistas cada año, en muchas zonas rurales se está produciendo un fenómeno menos visible pero constante: la desaparición de oficios tradicionales ligados al campo.

Entre ellos destaca el pastoreo, una actividad que durante siglos ha formado parte del paisaje español y que hoy afronta problemas como la falta de relevo generacional y la pérdida de rentabilidad, lo que acelera su retroceso.

En este contexto, diversas estimaciones apuntan a que en España quedan entre 80.000 y 90.000 pastores de ganado ovino y caprino, una cifra que refleja el progresivo declive de este oficio en el medio rural.

Uno de ellos es Zacarías, pastor de ovejas en el Pirineo, que ha compartido su experiencia en una entrevista en el canal de YouTube de María Pilar Dancausa.

Durante la conversación, el joven ganadero defendió la importancia del sector primario y lanzó una advertencia sobre su futuro: "Si se cae el sector primario, va todo detrás".

Zacarías considera que la agricultura y la ganadería han ido perdiendo peso frente a otras actividades económicas.

En este sentido, expresó su preocupación por el rumbo que, a su juicio, está tomando el país: "Parece que han querido que España solo sea turística y que desaparezca el sector primario".

Para el pastor, el principal riesgo de esta situación es depender de otros países para un aspecto tan básico como la alimentación, aunque también reivindica el papel medioambiental que desempeña la ganadería extensiva.

Según explicó, la presencia de los rebaños contribuye a mantener el equilibrio de los ecosistemas de montaña. "Si estos animales no estuvieran aquí, el paisaje sería completamente diferente. Lo que hacemos es conservar el paisaje y el entorno", señaló durante la entrevista.

Sin embargo, reconoce que el modelo al que dedica su vida tiene limitaciones económicas. Frente a las grandes explotaciones industriales, considera que la ganadería extensiva debe diferenciarse por otros valores. "No podemos competir con el intensivo en producción", afirmó.

Por ello, defiende una estrategia basada en la calidad de los productos y no en la cantidad: "Tenemos que ir más hacia la calidad que hacia el volumen".

La reflexión de Zacarías también alcanza al modelo de vida actual. Lejos de perseguir el enriquecimiento rápido, asegura que sus prioridades son otras. "No quiero tener la cuenta llena de dinero, quiero tener tiempo", explicó.

Una filosofía que resume la visión de un oficio cada vez menos frecuente, pero que sigue desempeñando un papel esencial en el medio rural y en la conservación del territorio.