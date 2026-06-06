Carlos, electricista autónomo: "Me entero de que tengo que pagar más a la Seguridad Social cuando ya me lo han cobrado"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Llull, electricista autónomo, denuncia cobros inesperados de la Seguridad Social que dificultan la planificación de sus finanzas. Critica la falta de comunicación previa sobre cargos adicionales, lo que obliga a los autónomos a ajustar ingresos y gastos sin previo aviso. Destaca la importancia de la planificación para los autónomos, quienes deben gestionar nóminas, materiales e impuestos mensuales. Reivindica mayor respeto y reconocimiento para el colectivo autónomo, esencial para el tejido productivo de España.

Carlos Llull es un electricista y técnico de climatización que optó por hacerse autónomo para intentar conectar de manera directa con sus clientes y, además, maximizar los beneficios. Acción que suelen realizar los profesionales cuando ya tienen cierta experiencia y una cartera de clientes importante.

Sin embargo, el lado negativo es que tiene que pagar la cuota de autónomos y una serie de impuestos mayor que los trabajadores por cuenta ajena. Pero lo que más le irrita no es esto, ya que son las reglas del juego, sino que le lleguen cobros que no tenía en el radar.

"Los autónomos estamos acostumbrados a revisar facturas, impuestos, seguros, proveedores, materiales, pero hay cosas que te encuentras directamente en la cuenta y sin avisar", empieza explicando.

"Los autónomos necesitamos planificar"

Carlos carga contra la Seguridad Social y apunta que lo más molesto "no es pagar de más", sino "enterarme cuando ya te lo han cobrado", ya que le obliga a hacer un ajuste de sus ingresos y gastos del mes.

Narra que cuando eres empresario y tienes que gestionar nóminas de trabajadores, pagos a proveedores y demás costes organizativos, un cobro inesperado puede convertirse en un problema mayor del que la gente se piensa.

"Llevo muchos años como autónomo, he tenido empleados, he gestionado obras, instalaciones eléctricas, de climatización y una de las cosas que más valoro es poder planificar", indica Carlos.

Y añade que "cuando tienes una empresa, no sólo piensas en lo que ganas, piensas en nóminas, materiales, impuestos, gastos del mes siguiente y de repente un día miras la cuenta y aparece un cargo que no tenías previsto. Seguro que tiene una explicación, pero soy de los que piensa que estas cosas deberían comunicarse mucho mejor".

Asimismo, el electricista reivindica un mayor respeto por un colectivo de millones de personas, que crea empleo y que es fundamental para el tejido productivo del país.

"Esto no va de pagar o no pagar, va de respeto hacia los autónomos, que al final somos miles que levantamos la persiana cada día, los que adelantamos el IVA, los que asumimos riesgos, los que respondemos ante los clientes y los que seguimos trabajando aunque haya meses mejores y peores", recalca.

En España hay más de 3 millones de trabajadores por cuenta propia. Tanto Andalucía como Cataluña, con 578.500 y 564.200 autónomos registrados respectivamente, superan a la Comunidad de Madrid, con 443.210 personas. Le siguen Galicia (203.400) y Castilla y León (184.800).