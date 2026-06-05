Las huellas de la DANA 500 días después (2): Ayudar a los que ayudan

El historietista Paco Roca recorre las huellas que dejó la mayor catástrofe natural de la historia reciente de la región de la mano de Fundación Naturgy y su plan ‘Sumando Energías por Valencia’.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Naturgy ha instalado placas solares en locales de la Fundación San Juan de Dios en Valencia para mejorar su eficiencia energética. El proyecto forma parte del plan Sumando Energías por Valencia, enfocado en apoyar a entidades sociales tras la DANA. Paco Roca conversa con responsables de ambas fundaciones para conocer el avance del proyecto en el centro de la Fundación San Juan de Dios en Valencia.

Capítulo 1 (2): Ayudar a los que ayudan

Pero los que ayudan también necesitan que los ayuden. La Fundación Naturgy, como parte del plan Sumando Energías por Valencia, ha realizado una instalación de placas solares en algunos de los locales de la Fundación San Juan de Dios (FSJD) para mejorar su eficiencia energética.

Paco Roca charla en este capítulo con Juan Manuel Rodilla, director de Intervención Social e Innovación de la Fundación San Juan de Dios y Ester Sevilla, directora de Proyectos Sociales e Internacional de Fundación Naturgy para conocer cómo avanza el proyecto en el centro que la Fundación San Juan de Dios tiene en el centro de Valencia.