Las huellas de la DANA 500 días después (1): Voluntad por ayudar

El historietista Paco Roca recorre las huellas que dejó la mayor catástrofe natural de la historia reciente de la región de la mano de Fundación Naturgy y su plan ‘Sumando Energías por Valencia’.

Las claves

Las claves Generado con IA La Fundación Naturgy impulsa el plan 'Sumando Energías por Valencia' para apoyar la recuperación de áreas afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. El programa actúa en cuatro ejes: rehabilitación de viviendas y locales sociales, educación energética en colegios, formación en empleos verdes y restauración ambiental. Paco Roca visita un centro social, un colegio y un hogar rehabilitado que han recuperado la normalidad tras la DANA, mostrando el impacto positivo de la ayuda recibida. La Fundación San Juan de Dios alojó a familias afectadas y gestionó voluntariado y donaciones en un centro de urgencia social en Valencia.

‘Sumando Energías por Valencia’, es un plan impulsado por la Fundación Naturgy para apoyar la recuperación de las zonas de la Comunidad Valenciana afectadas por la DANA.

El programa se estructura en cuatro ejes fundamentales: personas, mediante la rehabilitación energética de viviendas y locales de entidades sociales; educación, instalando placas solares y proyectos educativos sobre energía en colegios; empleo, ofreciendo formación técnica en profesiones verdes para facilitar la inserción laboral; y medio ambiente, a través de voluntariados de restauración ambiental.

En este viaje, Paco Roca se acercará hasta un centro social, un colegio y un hogar rehabilitado. Estos tres lugares han recuperado la seguridad y la normalidad tras sufrir las consecuencias de la DANA y muestran cómo, cuando se cuida a las personas, Valencia puede volver a avanzar hacia el futuro que merece.

Capítulo 1 (1): Voluntad por ayudar

La primera parada lleva al historietista hasta uno de los centros de urgencia social de la Fundación San Juan de Dios en el centro de Valencia. En este espacio, la entidad proporciona alojamiento temporal a personas en situaciones de emergencia. En octubre de 2024 acogió a varias familias afectadas por la DANA, además de gestionar voluntariado y donaciones.