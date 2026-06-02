Clece Emplea: 2.500 oportunidades para la integración laboral de las personas más vulnerables

La edición 2026 de Clece Emplea se consolida como el gran evento para el empleo inclusivo gracias a su formato mixto y su capilaridad en el territorio.

Las claves

Las claves Generado con IA Clece lanza la quinta edición de Clece Emplea, ofreciendo más de 2.500 oportunidades laborales a personas en situación de vulnerabilidad en toda España. La iniciativa cuenta con la colaboración de más de 170 entidades públicas y sociales, facilitando la integración de colectivos como personas desempleadas de larga duración, con discapacidad o en riesgo de exclusión. El proceso de selección se realiza en formato mixto, presencial y online, con entrevistas en seis ciudades y la posibilidad de contratación inmediata bajo la fórmula 'Me lo llevo puesto'. Clece refuerza su compromiso con la inclusión social acercando las oportunidades laborales a diferentes territorios, como demuestra la 'Ruta Aragón Emplea' con más de 320 vacantes y un autobús-oficina itinerante.

El acceso al empleo continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de personas en España, especialmente para quienes pertenecen a colectivos en situación de vulnerabilidad. Personas desempleadas de larga duración, ciudadanos en riesgo de exclusión social, personas con discapacidad o mujeres que han sufrido violencia encuentran con frecuencia importantes barreras para incorporarse al mercado laboral. En este contexto, iniciativas como Clece Emplea se consolidan año a año como herramientas clave para fomentar la inclusión y generar oportunidades reales de integración social y profesional.

Clece, compañía especializada en la prestación de servicios esenciales, ha puesto en marcha la quinta edición de este gran evento de contratación, un innovador proceso de selección orientado específicamente a facilitar la incorporación laboral de personas con dificultades de acceso al empleo. Este año, la compañía ofrece más de 2.500 oportunidades laborales repartidas por todo el territorio nacional, reforzando así su compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades.

La iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración entre Clece y más de 170 entidades públicas y sociales, entre las que se encuentran organizaciones de referencia como Cruz Roja, Fundación Adecco, Cáritas o Corazón y Manos. Estas entidades son las encargadas de identificar, orientar y derivar a las personas candidatas que posteriormente participan en los procesos de selección organizados por la compañía.

Para Íñigo Camilleri, director de Selección de Clece y filiales, la iniciativa es un ejemplo del compromiso de Clece con la sociedad: “Creemos en el empleo como motor de cambio social y, por ello, promovemos la integración laboral de personas que se encuentran con barreras de acceso al empleo. Gracias a la colaboración con las entidades públicas y sociales, trabajamos para romper esas barreras y ofrecer una oportunidad a quienes más lo necesitan”.

"Creemos en el empleo como motor de cambio social y, por ello, promovemos la integración laboral de personas que se encuentran con barreras de acceso al empleo" Íñigo Camilleri, director de Selección de Clece

Un modelo de coordinación

Estas palabras de Camilleri redundan en uno de los elementos más destacados que dan carácter a Clece Emplea: el trabajo coordinado entre el ámbito empresarial, las administraciones públicas y el tejido social. Y es que el objetivo no es únicamente cubrir vacantes, sino construir puentes de acceso al empleo para personas que habitualmente encuentran más dificultades para acceder a una entrevista laboral o demostrar sus capacidades profesionales.

Otro de los pilares de Clece Emplea es la implicación de todas sus delegaciones en el evento. En esta edición, más de 50 técnicos de Selección de la compañía y de sus filiales han participado en la elaboración de las entrevistas, tanto presenciales como online.

Este formato mixto, que mantiene la línea respecto a años precedentes, tiene como objetivo ampliar el alcance del programa a todo el país. Aunque eso sí, como novedad, en esta edición 2026 de Clece Emplea también se multiplican las opciones del cara a cara. Si bien hasta el momento había una sede que centralizaba las entrevistas, este año se están celebrando en seis ciudades españolas en un periodo de poco más de un mes: Valladolid abrió la ruta el pasado 28 de abril, seguida de Málaga el 7 de mayo y Barcelona el 14 de mayo. Madrid acogió las entrevistas el 21 de mayo, Santa Cruz de Tenerife el 28 de mayo, y Valencia completa este recorrido con el evento del 2 de junio.

Oportunidades para quienes más lo necesitan

Esta presencia territorial responde a la intención de acercar las oportunidades laborales a diferentes comunidades y facilitar la participación de las personas candidatas sin necesidad de realizar largos desplazamientos. La descentralización de los procesos de selección también permite a Clece detectar necesidades específicas de empleo en distintos territorios y adaptar parte de su oferta a las demandas locales.

Otro de los aspectos más innovadores de la iniciativa es la acción denominada ‘Me lo llevo puesto’. Bajo esta fórmula, algunas de las personas entrevistadas pueden salir del proceso con un compromiso de contratación inmediato, siempre que cumplan con los requisitos específicos de la oferta laboral. Esta medida busca agilizar la incorporación al empleo y ofrecer respuestas rápidas a personas que, en muchos casos, atraviesan situaciones económicas o sociales especialmente delicadas.

Los perfiles profesionales demandados por Clece abarcan diferentes áreas vinculadas a los servicios esenciales. Entre los puestos ofertados se encuentran auxiliares de ayuda a domicilio, vigilantes de seguridad, fisioterapeutas, ordenanzas y personal especializado en jardinería, limpieza o mantenimiento. Se trata de empleos con una elevada demanda social y que desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento diario de ciudades, centros públicos y servicios asistenciales.

La compañía destaca que muchas de estas oportunidades representan mucho más que un simple contrato laboral. Para numerosas personas, acceder a un empleo supone recuperar estabilidad económica, autonomía personal y confianza en sus propias capacidades. El trabajo se convierte así en una herramienta de transformación social y de reconstrucción personal.

Ruta Aragón Emplea

El autobús de Clece, habilitado como oficina itinerante de empleo, durante la jornada en Aragón.

Paralelamente a esta iniciativa nacional, Clece organizó recientemente la denominada ‘Ruta Aragón Emplea’, celebrada entre los días 5 y 7 de mayo. La compañía habilitó un autobús convertido en oficina itinerante de empleo que recorrió Huesca y Zaragoza con el objetivo de acercar a la ciudadanía más de 320 vacantes disponibles en ambas regiones.

Durante esas jornadas, el equipo de selección entrevistó a más de 500 personas candidatas, de las cuales un 34% proceden de colectivos desfavorecidos. La acción permitió visibilizar oportunidades laborales en Aragón y reforzar la presencia de Clece en una comunidad donde la empresa cuenta actualmente con más de 2.000 trabajadores.

Este tipo de formatos itinerantes reflejan la voluntad de la compañía de acercarse directamente a los ciudadanos y eliminar barreras geográficas que en ocasiones dificultan el acceso a procesos de selección convencionales.

Por una sociedad más inclusiva

Con más de 90.000 profesionales en plantilla, Clece desarrolla su actividad en ámbitos tan diversos como la limpieza, el mantenimiento, la seguridad y los servicios sociales relacionados con la atención a personas dependientes, tanto en domicilios como en centros residenciales. La compañía opera en España, Portugal y Reino Unido y mantiene desde su fundación en 1992 una estrategia orientada a combinar actividad empresarial con impacto social.

Iniciativas como ‘Clece Emplea’ evidencian cómo las empresas pueden desempeñar un papel relevante en la construcción de una sociedad más inclusiva. Más allá de los datos de contratación, esta iniciativa representa una apuesta por el talento, la diversidad y la igualdad de oportunidades, recordando que el empleo sigue siendo una de las herramientas más eficaces para combatir la exclusión social y mejorar la vida de las personas.