Es oficial: Muface abre el plazo para que los mutualistas cambien a Asisa, Adeslas o la Seguridad Social

Las claves

Las claves Generado con IA Muface abre hasta el 30 de junio el plazo para que los mutualistas puedan cambiar entre Asisa, Adeslas o el Sistema Público de Salud (INSS). Solo se permite realizar una solicitud de cambio durante este periodo y la entidad elegida será definitiva hasta enero de 2027. El cambio de entidad puede hacerse por Sede Electrónica, la app Muface Móvil, correo postal, registro electrónico o presencialmente en la oficina de Muface. Al cambiar de entidad, la nueva tarjeta sanitaria se solicita en el centro de salud si es pública, o la envía la entidad privada en una o dos semanas.

Hasta el próximo 30 de junio, los mutualistas podrán cambiar entre entidades concertadas (Asisa y Adeslas) así como de entidad concertada al Sistema Público de Salud (INSS) o viceversa.

Así quedó recogido en el Concierto de Asistencia Nacional 2025-2027 con entidades privadas, y en el Convenio con el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Las personas interesadas deben saber que únicamente se admitirá una solicitud durante este plazo. Asimismo, deberán permanecer en la nueva entidad elegida hasta el mes de enero de 2027, cuando se abrirá un nuevo periodo de cambio.

Pasos a dar

Antes de entrar en detalle sobre los pasos a dar, desde Muface apuntan a que es recomendable que los mutualistas consulten previamente la oferta de las entidades concertadas a través de sus catálogos médicos.

Una vez se tenga clara la elección, y se decida realizar el cambio, el mismo se puede hacer por cuatro vías diferentes.

La primera de ellas es a través de la Sede Electrónica de Muface. Puede hacerse durante las 24 horas del día, pero es necesario certificado digital, DNI electrónico o identificación Cl@ve. En este último caso, los interesados pueden registrarse en las oficinas de Muface.

La segunda, a través de la App Muface Móvil. En esta web, pueden encontrar información sobre cómo descargar la app en su móvil y cómo utilizar Cl@ve Móvil para realizar el cambio de entidad.

La tercera, y si el mutualista dispone de identificación digital, el interesado puede descargar y cumplimentar el modelo de solicitud y enviarlo a su oficina provincial de Muface a través del Registro Electrónico General.

En el supuesto de no tener identificación digital, puede descargar y cumplimentar el modelo de solicitud para cambio de entidad y enviarlo a su oficina provincial de Muface por correo postal o registrándolo en cualquiera del resto de registros previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por último, y si no pudiera acceder o utilizar ninguno de estos medios, para obtener el modelo de solicitud puede acudir a su oficina provincial de Muface . En este caso, debe solicitar cita previa.

Una vez solicitado y aprobado el cambio, el mutualista y sus beneficiarios quedan adscritos a la nueva entidad, dándose de baja en la anterior.

Importante: si se ha solicitado la adscripción al servicio público de salud, la correspondiente tarjeta sanitaria deberá solicitarse en el respectivo Centro de Salud.

Y si se ha pedido la adscripción a una entidad concertada, o se ha cambiado de una entidad concertada a otra, será la propia entidad la que remita a su domicilio la nueva tarjeta en el plazo de una o dos semanas.