Una mujer da positivo en horario laboral sin haber bebido y no da crédito: "No me lo puedo creer, he dado 0,11"

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer dio positivo en un control de alcohol en horario laboral sin haber ingerido bebidas alcohólicas, registrando 0,11 en la prueba. Especialistas explican que productos como enjuagues bucales, aerosoles para la garganta y alimentos preparados con licor pueden provocar resultados positivos momentáneos. Algunos productos cotidianos, como jarabes para la tos, gotas de propóleo, kombucha, kéfir o bombones de licor, pueden contener pequeñas cantidades de alcohol. Existe una rara enfermedad llamada 'síndrome de autocervecería' en la que la flora intestinal fermenta azúcares, generando alcohol en el cuerpo y causando positivos sin consumo de bebidas alcohólicas.

Es posible registrar alcohol en el organismo durante una prueba de tráfico sin haber ingerido bebidas embriagantes. Este fue el caso de una empleada que, tras finalizar su turno de ocho horas, se topó con un resultado inesperado en el test, manifestando su total asombro ante esta situación.

A través de las redes sociales, el farmacéutico Álvaro Fernández detalló las causas de este fenómeno. Apuntó que ciertos enjuagues bucales poseen una concentración en alcohol, al igual que los aerosoles para las molestias de la faringe.

También sucede con alimentos preparados con licores, ya que el calor no elimina los compuestos volátiles en su totalidad. Por lo tanto, el especialista concluye que dar cero en la prueba es difícil bajo estos escenarios.

Otros casos probables

En conversación con El Español, Julia Merino, técnico de farmacia, nos confirma algunos detalles. En cuanto a la duración del alcohol, si se utilizan este tipo de spray o colutorios, nos describe que su efecto dura menos de cuatro minutos, aunque depende de la cantidad. "En ningún caso debería superar los ocho minutos", afirma.

Para continuar, es importante conocer la diferencia entre el alcohol en sangre y la que hay en el aire respirado. "Realmente muy poca", aclara Merino. Nos confirma que la desigualdad reside en que, en sangre es más probable dar algo por encima. La consecuencia de que el alcohol no haya llegado por completo a los pulmones o a la profundidad de la respiración. La razón del método utilizado en los controles es la rapidez al hacerlos.

En cuanto a los productos empleados diariamente que pueden ocasionar esta situación, Merino destaca algunos jarabes para la tos o las gotas de propóleos que se utilizan para reforzar las defensas evitando molestias de garganta.

A estos se suman las frutas maduras, la kombucha, tiramisú, productos fermentados como el kéfir, además de los bombones de licor o incluso las propias bebidas que prometen no tener alcohol, pueden tenerlo en mínimas cantidades, nos asevera la experta

Existen casos, según explica Merino, en los que la propia flora intestinal es capaz de fermentar los azúcares, produciendo que el alcohol pase a la sangre, lo que simula que una persona está ebria; es poco común, pero es una enfermedad con el nombre de autocervecería.

"Su tratamiento depende de si viene por levaduras que sería usar un antifúngico o por bacterias, con lo que es necesario usar un antibiótico, pero es como dar 'cañonazos' a la flora en general", declara. Además, para el cuidado serían necesarios probióticos.