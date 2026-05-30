Franc tiene 38 años y lleva 7 años viviendo en un camión: “No pago alquiler, ni luz y apenas pago agua”

Las claves

Las claves Generado con IA Franc Molinos, creador de contenido de 38 años, vive desde 2016 en un camión camperizado junto a sus dos perros, adoptando un estilo de vida nómada. Ha emprendido un negocio de camperización de vehículos y comparte su día a día y experiencias en redes sociales, donde suma más de 100.000 seguidores en Instagram. Franc asegura que sus gastos mensuales rondan los 470 euros, mucho menos que el alquiler de una vivienda convencional en España. Destaca que su motivación principal es la libertad y la oportunidad de vivir experiencias, cambiando una vida atada a facturas por una en movimiento.

Franc Molinos, un creador de contenido de 38 años, lleva desde 2016 adoptando el nomadismo digital a borde de su camión camperizado junto a sus dos perros.

De su propia experiencia nació un proyecto emprendedor: un negocio dedicado a la camperización de vehículos para ayudar a otros a dar el salto a este estilo de vida.

A través de sus redes sociales, Franc comparte el día a día de esta aventura sobre ruedas, desglosando desde sus gastos mensuales hasta los retos y libertades que implica vivir en una casa en movimiento.

"Ahora trabajo para vivir"

"Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua", expresó Molinos. Con esto, especificó que no es porque "sea rico", sino porque decidió cambiar "una casa fija por una casa con ruedas".

"Mucha gente me pregunta cómo hago para vivir viajando y la respuesta es fácil: antes trabajaba para pagar facturas, ahora trabajo para vivir experiencias", señaló el joven nómada

Franc Molinos, además ha escrito libros y hecho un pódcast donde relata cómo es llevar esta vida de nómada. Además, acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok. Así, consigue generar ingresos para llevar esta vida.

No obstante, en otro de sus vídeos en redes sociales, desveló cuánto gasta mensualmente viviendo en un camión. En diésel y gasolina explicó que el gasto suele ir entre 30 euros y 150 euros.

#vanlifers #vivirsinmiedo ♬ sonido original - 4patasy4ruedas @francmolinosperez Siete años sin alquiler, sin facturas que me aten… y no, no es riqueza material, es libertad. Cambié estabilidad por movimiento, rutina por experiencias. Antes trabajaba para mantener una vida; ahora vivo una vida que no necesita tanto. A veces, ser rico no es tener más… es necesitar menos. . ¿Cambiarías todas tus comodidades para vivir sobre ruedas? . #vanlife

En llenado y vaciado de agua gasta entre 3 euros y 8 euros. La comida supone un gasto desde los 150 euros a los 200 euros, mientras que los snacks, porque Molinos vive con sus dos perros, cuestan aproximadamente 150 euros.

El mantenimiento del camión puede llegar a cifras de 200 euros, mientras que por el internet paga tan solo 35 euros mensuales. Al no contar con lavadora en su vivienda, debe acudir a lavanderías, lo que le supone un gasto aproximado de 20 euros

Así, mensualmente Franc Molinos que vive en un camión con sus dos perros gasta alrededor de 470 euros. Aunque no todo el mundo sea capaz de llevar este estilo de vida, lo cierto es que un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España llega a suponer en promedio unos 1.200 euros al mes.